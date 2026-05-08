La operación de Máximo Kirchner: ¿qué es un cistoadenoma parotídeo bilateral?

Máximo Kirchner se recupera satisfactoriamente. NA

Este viernes, en una operación programada, el diputado Máximo Kirchner pasó por el quirófano del Hospital Italiano de La Plata, entidad que dio el siguiente parte médico: “En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".

Máximo Kirchner y su operación El cistoadenoma parotídeo es un tipo de tumor benigno que suele desarrollarse en las glándulas parótidas, que en el caso del diputado de 49 años, es bilateral, lo que significa que comprometía ambos lados. Las glándulas están ubicadas delante de las orejas, a ambos lados del rostro, y son las que producen saliva.

La cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor epitelial benigno. El mismo no se da tan frecuentemente y su crecimiento es lento, informó NA. Por lo general se trata de lesiones no cancerígenas, sin embargo los médicos aconsejan operarlas para evitar complicaciones o crecimiento de esa masa.

Para compartir en redes







