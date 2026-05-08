viernes 08 de mayo de 2026
8 de mayo de 2026 - 16:59

La operación de Máximo Kirchner: ¿qué es un cistoadenoma parotídeo bilateral?

Es un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas. En el caso de Máximo Kirchner (49) se trató de una operación programada.

Por Agencia DIB
Máximo Kirchner se recupera satisfactoriamente.

Máximo Kirchner se recupera satisfactoriamente.

NA

Este viernes, en una operación programada, el diputado Máximo Kirchner pasó por el quirófano del Hospital Italiano de La Plata, entidad que dio el siguiente parte médico: “En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".

Más noticias
Máximo Kirchner, diputado nacional.

Máximo Kirchner fue sometido a una intervención quirúrgica programada: qué dice el primer parte médico
Demian Reidel. 

Imputaron a Demian Reidel por presuntas irregularidades con las tarjetas de Nucleoeléctrica

Máximo Kirchner y su operación

El cistoadenoma parotídeo es un tipo de tumor benigno que suele desarrollarse en las glándulas parótidas, que en el caso del diputado de 49 años, es bilateral, lo que significa que comprometía ambos lados. Las glándulas están ubicadas delante de las orejas, a ambos lados del rostro, y son las que producen saliva.

La cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor epitelial benigno. El mismo no se da tan frecuentemente y su crecimiento es lento, informó NA. Por lo general se trata de lesiones no cancerígenas, sin embargo los médicos aconsejan operarlas para evitar complicaciones o crecimiento de esa masa.

Temas
Ver más

Máximo Kirchner fue sometido a una intervención quirúrgica programada: qué dice el primer parte médico

Imputaron a Demian Reidel por presuntas irregularidades con las tarjetas de Nucleoeléctrica

Frente a todos los ministros, Milei le dio a Adorni un fuerte respaldo

Súper RIGI: Caputo dijo que incentivará la "industrialización de recursos naturales"

La justicia volvió a fallar contra el intento de la CGT de frenar la reforma laboral

Zona fría: Diputados del radicalismo pidieron mantener el régimen en la provincia

Kicillof en modo campaña y con mensaje interno: "Hablaremos con todo el mundo"

En medio de las polémicas, Adorni encabezó la inauguración de una planta de Mercedes Benz en Zárate

Kicillof le da más poder al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigar

Acuerdan avanzar en un cambio clave para intentar atajar la crisis financiera de los municipios bonaerenses

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Astillero Río Santiago en la mira. 

Kicillof le da más poder al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Milei con su equipo, tras la reunión de gabinete del año pasado. 

Frente a todos los ministros, Milei le dio a Adorni un fuerte respaldo