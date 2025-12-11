Mariano Carrillo fue designado presidente interino de Puerto Quequén

Mónica Litza asumió como nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.

Mariano Daniel Carrillo, oriundo de San Vicente, actual representante de UATRE en el Directorio del Consorcio de Puerto Quequén, fue designado presidente interino del ente portuario, luego de la asunción de Jimena López como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

La decisión surgió a partir de una recomendación formal del gobierno bonaerense. Por instrucción del gobernador Axel Kicillof , el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, envió una nota a todos los directores y a la Secretaría del Consorcio solicitando la designación de una autoridad provisoria con facultades restringidas exclusivamente a la operatoria diaria y al funcionamiento administrativo.

En la comunicación, Lucero pidió evitar votaciones vinculadas a permisos, concesiones o prórrogas, invocando lo establecido en la Ley 15.477 y en los decretos 126/2023 B y 54/2020, que regulan los procesos de toma de decisiones en los consorcios portuarios cuando existe una vacante en la Presidencia.

La vacancia se generó tras la jura de Jimena López en el Congreso de la Nación, quien ejercía la conducción de Puerto Quequén hasta su incorporación como legisladora.

Puerto de Dock Sud

Por su parte, Mónica Litza asumió como nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, en un acto que reunió a autoridades municipales, provinciales y referentes del sector productivo. Su designación marca el inicio de una nueva etapa para uno de los polos logísticos e industriales más importantes del sur bonaerense.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, acompañó la ceremonia y felicitó a la flamante titular del organismo. Durante su intervención, destacó que el municipio trabajará “conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria del puerto”, al que definió como “un valioso motor de crecimiento para Avellaneda”.

Mónica Litza asumió como nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.

Ferraresi subrayó que la renovación de autoridades es clave para profundizar el rol del Puerto de Dock Sud en la circulación de mercancías, la generación de empleo y el desarrollo regional. “Seguiremos acompañando cada iniciativa que potencie la actividad económica y consolide la integración del puerto con nuestra ciudad”, afirmó.

Del encuentro participaron funcionarios y dirigentes vinculados a la actividad portuaria, entre ellos el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, como así también Juan Lucero, Roberto Negro, Pablo Dimitroff, Demetrio Stekovick, Hernán Spalletta, Enrique Rivas, Daniel Lewicki, Miguel Cavalli y Carlos Lombardo.

Costa definió a Litza como “una profesional con la trayectoria y capacidad de gestión necesarias para conducir un puerto estratégico para la producción bonaerense”. Además, resaltó que Dock Sud “es uno de los motores del comercio exterior provincial: creció 29,8% en volumen operado, recuperó transbordos, amplió servicios, modernizó equipamiento y fortaleció su institucionalidad con más formación técnica, mejoras ambientales y expansión de capacidad operativa”.

El ministro bonaerense señaló que la Provincia sostiene “una política activa de inversión, ordenamiento y defensa de sus puertos para mejorar la competitividad logística”.

Fuente: Agencia DIB