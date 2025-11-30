domingo 30 de noviembre de 2025
30 de noviembre de 2025 - 17:07

Federico Gómez, de los pensamientos suicidas a ganar el último torneo de tenis del año

A comienzos de 2025, el bonaerense Federico Gómez confesó que tuvo "pensamientos suicidas" por las presiones del tenis. Este domingo ganó en Chile el último torneo profesional del año. Una revancha que conmueve al mundo.

Por Agencia DIB
La revancha del Federico Gómez llegó en Chile.

El tenista del partido de Merlo, Federico Gómez, venció en la final argentina del Challenger de Temuco, Chile, a su compatriota, el correntino Lautaro Midón por 6-4 y 6-1, y se quedó con el último torneo profesional de tenis de 2025.

A sus 29 años recién cumplidos, Gómez obtuvo no sólo el cuarto título challenger de su carrera y poder ubicarse cerca de los 180 primeros del ranking de la ATP sino también logró una revancha personal.

Federico Gómez y la carta que sacudió al tenis

En marzo pasado, el tenista bonaerense conmovió al mundo con una carta pública en la que revelaba las presiones a las que suele estar sometido un deportista profesional.

"Querido tenis... el deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas….. Conviví con pensamientos suicidas, de no vivir más”, confesaba Gómez en sus redes sociales, dejando en claro que en el mundo supuestamente glamoroso del tenis profesional no todo es color de rosa.

Uno de los primeros en solidarizarse con el argentino fue nada menos que Novak Djokovic, quien escribió en su cuenta de Instagram -y en español- este mensaje: "Fuerza amigo. Siempre hay luz al final del túnel". Y por si fuera poco, en los siguientes torneos en los que coincidieron, Djokovic lo invitó a entrenar con él. Además, en varias entrevistas elogió la valentía de Gómez por hablar públicamente de su salud mental y de sus luchas internas, con las que se identifica.

Ahora, en Temuco, el hombre de Merlo volvió al triunfo y desde la semana entrante estará cerca de su mejor posición en el ranking de la ATP.

