miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 17:58

Mar del Plata: Camioneros dice que estafa en hotel del gremio alcanzó los US$ 10 millones

Así lo revelaron tras impulsar una auditoría interna en Mar del Plata, en el marco de tensión puertas adentro del gremio.

Por Agencia DIB
El hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata, perteneciente a Camioneros.

El Sindicato de Camioneros sospecha que el monto de una estafa de la que según su denuncia fue blanco el Hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata ascendería a US$ 10 millones. Así lo revelaron desde el gremio tras impulsar una auditoría interna, a más de un mes de realizada la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

De acuerdo con el diario La Capital, el fiscal David Bruna, a cargo de la investigación, dijo que hasta tanto no se efectúen las diligencias, en las que cada parte presentará probablemente un perito especializado, no dará a conocer ningún tipo de cifras ni hará declaraciones públicas.

Estafa en hotel de Camioneros

El caso salió a la luz el 2 de este mes, cuando justamente el diario La Capital publicó la noticia de que Héctor “Yoyo” Maldonado, mano derecha de Hugo Moyano, había presentado el 12 septiembre una denuncia por irregularidades contra dos empleados y un agente externo del hotel que el gremio tiene en la calle Santa Fe 2373 de la ciudad de Mar del Plata. Uno de ellos es el gerente del establecimiento, que respondía a otro sindicalista vinculado con Pablo Moyano.

En ese mismo contexto, Moyano padre apartó de sus puestos de la Comisión Directiva al secretario Administrativo de Camioneros, Claudio Balazic, y al secretario Tesorero, Paulo Villegas. Luego hizo lo propio con el prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y con otro dirigente más.

Maldonado se presentó con un abogado ante Bruna y acusó de haber cometido una estafa millonaria al gerente del Hotel 15 de Diciembre, al chef y a un ciudadano particular. De acuerdo con notas publicadas por La Nación e Infobae, el caso estaría enmarcado en las internas de poder que mantienen el propio Hugo Moyano con su hijo Pablo, quien a su vez está enemistado con la esposa del primero, Liliana Zulet. En este contexto, el líder camionero hizo a un lado a los dirigentes citados antes. (DIB)

