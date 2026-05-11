lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 08:28

Luis Caputo aseguró que la inflación de abril será menor al 3,4% de marzo y bancó a Manuel Adorni

El ministro de Economía analizó el impacto que podrían tener las sospechas de enriquecimiento ilícito por las que está siendo investigado el Jefe de Gabinete y dijo que no afectarán a la economía real.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.&nbsp;

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, mostró su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, y sobre el impacto de esta sospecha sobre los empresarios que definen inversiones en el país expresó: “Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni”.

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En diálogo con el periodista Luis Majul por La Nación +, Caputo analizó que el escándalo Adorni no tendrá injerencia "en la economía real" y subrayó que el riesgo país "está prácticamente en los mínimos" a pesar de la tensión interna que vive el Gobierno y la presión de la guerra en Medio Oriente.

“Él tiene que presentar todos sus papeles, pero veo que la ansiedad no es precisamente (porque) Manuel tiene la Justicia a su favor”, analizó al tener en cuenta el rápido avance de la investigación a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. “Si realmente no tiene las cosas en orden a la Justicia no le va a pasar desapercibido”, sumó.

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Inflación: desaceleración y menor al 3%

Consultado sobre el índice de inflación que se conocerá esta semana, el ministro expresó que el número de abril va a ser "sustancialmente más bajo" que el 3,4% de marzo. Caputo consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril dará entre 2,5% y 2,8%. “Va a estar más o menos en ese entorno que es sustancialmente más bajo que el 3,4% de marzo”, afirmó.

“Estamos viendo en los datos que empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio. Yo creo que a partir de junio se vienen los mejores meses”, dijo. Su aseveración se aleja de los pronósticos que dio hace poco más de un mes, cuando dejo que la inflación de agosto iba a estar por debajo del 1%.

Aal referirse a la cotización del dólar, Caputo afirmó que la moneda estadounidense está "muy tranquila" y que eso "es otra prueba de que Argentina se está recibiendo de país serio". Al ser consultado acerca de versiones sobre el pago de sobresueldos en el Estado, el titular del Palacio de Hacienda: precisó: "Obvio que no". Y recalcó: "Hay algunas cosas que no necesitan ni respuesta, que no resisten el menor análisis".

Fuente: Agencia DIB

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