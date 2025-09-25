jueves 25 de septiembre de 2025
25 de septiembre de 2025 - 12:22

Malestar por el fin de las retenciones: "Estafa monumental" y "falta de transparencia"

Los productores agropecuarios expresaron su enojo por la velocidad con la que se cumplió el cupo para granos.

Por Agencia DIB
El campo hizo escuchar su voz contra el Gobierno.&nbsp;

El campo hizo escuchar su voz contra el Gobierno. 

Más noticias
Novedades para el mercado de la carne argentina. 

El Gobierno aclaró que las retenciones cero siguen para la exportación de carnes
El campo y las retenciones en la mira. 

Se agotó el cupo de US$7.000 millones y vuelven las retenciones al campo

Uno de ellos, aunque medido, fue el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien manifestó su malestar por la corta ventana, de tres días hábiles, de oportunidad para liquidar granos con retenciones 0%. “Muchos productores quedaron afuera”, reconoció, y apuntó contra las empresas exportadoras que, en definitiva, fueron las beneficiadas.

Resulta llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto. Por eso, es importante manejar información concreta y establecer cómo se distribuyeron esos recursos. Mirando hacia adelante, si los derechos de exportación regresan a los niveles previos, los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”, dijo a Radio Mitre.

“El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los 7 mil millones de dólares, lo que ocurriera primero, y muchos productores quedaron afuera. Si se extendiera hasta el 31 de octubre, podría beneficiar realmente al productor”, añadió. Y cerró: “Realmente el ánimo nos duró poquito”.

Por su parte, la bonaerense Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró: “Claramente no fuimos los beneficiarios de esa medida, porque los productores pequeños y medianos ya no teníamos la cosecha del año pasado. Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera”.

Con un mensaje más duro, el extitular de la FAA, Pedro Peretti, habló de “estafa monumental” y la comparó con el escándalo de la criptomoneda que involucró a Milei. "Esta es una medida de un tributarismo feudal y una estafa monumental superior a las cripto”, dijo a radio AM 530. Y reveló que la decisión se pactó directamente con la Cámara de Aceiteros y Exportadores (CIARA). “Ellos ya tenían el grano en su poder, lo liquidaron y se llevaron 1.800 millones de dólares. Una estafa monumental”, disparó.

Mientras tanto, el ex ministro de Agricultura durante el macrismo, Ricardo Buryaile, lanzó un mensaje irónico en referencia al “dólar blend”, medida del Gobierno de Alberto Fernández para favorecer que los exportadores liquiden a un precio especial. “Dice (Sergio) Massa que se les fue la mano. Al menos le hubiesen dicho que dure una semana más”, escribió en la red social X. Y cuestionó “el fenomenal negocio que le entregó el Gobierno a los exportadores de granos”.

Reclamo bonaerense por las retenciones

El fin del beneficio llega por el cumplimiento de la propia letra chica del reglamento, que establecía el tope máximo de US$ 7.000 millones o el 31 de octubre como fecha límite, pero se da justo horas después de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, expresara en las redes sociales su expectativa de que terminara pronto la ventaja de retenciones 0% para el agro.

Frente a esto, el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky, señaló que es difícil que los exportadores de grano en la Argentina puedan explicar los manejos que hacen. “Hay falta de transparencia, coordinación de precios y manejo discrecional. Pero esta ya es increíble. A no comerse el amague”, escribió en la red social X.

Mientras que Andrea Passerini, productora e integrante de Carbap, cuestionó “el nivel de alevosía y premeditación de un saqueo exprés histórico al chacarero, a través de un contubernio a cielo abierto entre el Gobierno y las exportadoras”. Y agregó que si bien esto viene ocurriendo desde hace años, este "episodio" superó los estándares preexistentes. (DIB)

Temas
Ver más

El Gobierno aclaró que las retenciones cero siguen para la exportación de carnes

Se agotó el cupo de US$7.000 millones y vuelven las retenciones al campo

¿El salvataje de EE.UU. busca terminar con las retenciones 0 para el campo?

Cinco claves para entender el decreto sobre la quita de retenciones al campo

El Gobierno elimina las retenciones a los granos y a la carne hasta el 31 de octubre

El Gobierno prevé que la recaudación por retenciones crezca casi 23%

Una encuesta le da ocho puntos de ventaja a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

La titular del FMI con Javier Milei: "Argentina está yendo en la dirección correcta"

Diputados: dictamen en comisión para que el Ente de Alto Rendimiento Deportivo recupere su autonomía

Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El campo y las retenciones en la mira. 

Se agotó el cupo de US$7.000 millones y vuelven las retenciones al campo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Guía completa para elegir el tamaño ideal de tu TV.

¿Cómo se mide una TV? Guía completa para elegir el tamaño ideal

Por  Agencia DIB