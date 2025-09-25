Malestar por el fin de las retenciones: "Estafa monumental" y "falta de transparencia"

Luego que el Gobierno nacional informara que las retenciones cero a los granos llegaron a su final ( para la exportación de carnes avícolas y bovinas siguen hasta el 31 de octubre ) al alcanzarse el cupo de US$ 7.000 millones, dirigentes del sector agropecuario salieron a cuestionar a la administración de Javier Milei .

Uno de ellos, aunque medido, fue el presidente de la Sociedad Rural , Nicolás Pino , quien manifestó su malestar por la corta ventana, de tres días hábiles, de oportunidad para liquidar granos con retenciones 0%. “Muchos productores quedaron afuera”, reconoció , y apuntó contra las empresas exportadoras que, en definitiva, fueron las beneficiadas.

“ Resulta llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto. Por eso, es importante manejar información concreta y establecer cómo se distribuyeron esos recursos. Mirando hacia adelante, si los derechos de exportación regresan a los niveles previos, los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”, dijo a Radio Mitre.

“El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los 7 mil millones de dólares, lo que ocurriera primero, y muchos productores quedaron afuera . Si se extendiera hasta el 31 de octubre, podría beneficiar realmente al productor”, añadió. Y cerró: “Realmente el ánimo nos duró poquito”.

Por su parte, la bonaerense Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró: “Claramente no fuimos los beneficiarios de esa medida, porque los productores pequeños y medianos ya no teníamos la cosecha del año pasado. Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera”.

Con un mensaje más duro, el extitular de la FAA, Pedro Peretti, habló de “estafa monumental” y la comparó con el escándalo de la criptomoneda que involucró a Milei. "Esta es una medida de un tributarismo feudal y una estafa monumental superior a las cripto”, dijo a radio AM 530. Y reveló que la decisión se pactó directamente con la Cámara de Aceiteros y Exportadores (CIARA). “Ellos ya tenían el grano en su poder, lo liquidaron y se llevaron 1.800 millones de dólares. Una estafa monumental”, disparó.

Mientras tanto, el ex ministro de Agricultura durante el macrismo, Ricardo Buryaile, lanzó un mensaje irónico en referencia al “dólar blend”, medida del Gobierno de Alberto Fernández para favorecer que los exportadores liquiden a un precio especial. “Dice (Sergio) Massa que se les fue la mano. Al menos le hubiesen dicho que dure una semana más”, escribió en la red social X. Y cuestionó “el fenomenal negocio que le entregó el Gobierno a los exportadores de granos”.

Reclamo bonaerense por las retenciones

El fin del beneficio llega por el cumplimiento de la propia letra chica del reglamento, que establecía el tope máximo de US$ 7.000 millones o el 31 de octubre como fecha límite, pero se da justo horas después de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, expresara en las redes sociales su expectativa de que terminara pronto la ventaja de retenciones 0% para el agro.

Frente a esto, el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky, señaló que es difícil que los exportadores de grano en la Argentina puedan explicar los manejos que hacen. “Hay falta de transparencia, coordinación de precios y manejo discrecional. Pero esta ya es increíble. A no comerse el amague”, escribió en la red social X.

Mientras que Andrea Passerini, productora e integrante de Carbap, cuestionó “el nivel de alevosía y premeditación de un saqueo exprés histórico al chacarero, a través de un contubernio a cielo abierto entre el Gobierno y las exportadoras”. Y agregó que si bien esto viene ocurriendo desde hace años, este "episodio" superó los estándares preexistentes. (DIB)