¿El salvataje de EE.UU. busca terminar con las retenciones 0 para el campo?

La ayuda que la administración de Donald Trump está gestionando para el Gobierno de Javier Milei pareciera estar condicionada a la reinstauración de los derechos de exportación , que la gestión libertaria llevó a cero hasta el 31 de octubre para granos y la exportación de carne.

El Gobierno elimina las retenciones a los granos y a la carne hasta el 31 de octubre

O al menos, eso se desprende del largo tuit de Scott Bessent , el secretario del Tesoro de Estados Unidos , que dio algunos detalles de la futura ayuda financiera a la Argentina, que sería en torno a los US$ 20.000 millones. En concreto, hay una frase que inquietó al sector agroexportador aunque sin mucho contexto ni desarrollo.

Al detallar las características del apoyo financiero, el funcionario norteamericano destacó: "Estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a la exención impositiva temporal para los productores de commodities que liquidan divisas".

Esa frase generó comentarios inmediatamente en el agro. ¿Las retenciones se eliminarán definitivamente o, en cambio, el mensaje apunta a que finalizada la suspensión temporal de los derechos de exportación estos volverán a su nivel anterior?

Entre los principales referentes del sector interpretaban que el comentario aludía a impedir que el Gobierno extienda el beneficio más allá del 31. Es decir, el mensaje del funcionario norteamericano reforzaría la idea de que la baja de las retenciones es transitoria.

Vale recordar que el decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, aclara que el beneficio de retenciones cero tiene un plazo estricto y un tope financiero: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a US$7000 millones. La eliminación temporal completa de derechos de exportación tiene un costo fiscal cercano a 0,15% del PBI para las seis semanas de vigencia anunciadas. (DIB)