Macri reunió a la tropa del PRO para mantener la identidad partidaria y evitar más fugas

En medio de tensiones internas y fugas de legisladores hacia La Libertad Avanza (LLA), el expresidente Mauricio Macri reunió este miércoles a la cúpula del PRO en el barrio porteño de San Telmo con el objetico de mantener la identidad partidaria y debatir la relación con el Gobierno en el Congreso , donde la fuerza amarilla tendrá bloques propio s.

Se trató del primer reencuentro formal tras las elecciones legislativas del 26 de octubre , la salida de los legisladores bullrichistas del bloque amarillo en Diputados y la afirmación de Macri sobre la construcción de un candidato propio rumbo a 2027.

Es que el socio político de la administración libertaria muestra apoyo a las reformas que impulsa Javier Milei pero, a la vez, busca asegurarse su supervivencia teniendo en cuenta que los libertarios viene cooptando dirigentes desde principios de año. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, fueron los casos más emblemáticos de ex PRO que, e incluso, se afiliaron al partido violeta.

“Tenemos muchos más aportes por hacer. Por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita. No termina nunca”, dijo Macri en un mensaje que buscar alentar a la tropa amarilla, golpeada justamente por tantas fugas. Y dejó en clara la visión partidaria que apuesta a la institucionalidad y al trabajo en equipo.

“Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma”, destacó el exmandatario.

Las otras voces del PRO

Macri, como titular del partido, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vicepresidente y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvieron como figuras estelares del espacio. En ese sentido, Martínez se mostró optimista por el futuro, sobre todo de cara a la idea de tener candidatos propios. “Tenemos el desafío de volver a ser una alternativa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Soy optimista y es un camino que ya lo conocemos. La identidad del PRO está”, dijo.

Por eso, tras el encuentro, la diputada saliente María Eugenia Vidal, una de las voces más críticas con LLA, confirmó que a partir del 10 de diciembre tanto en Diputados como en el Senado va a tener "un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO".

Y tras asegurar que la idea en 2027 es tener un candidato a presidente propio, se refirió al desembarco de Santilli en el Gabinete nacional. "Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente", aclaró Vidal.

Del encuentro también participaron Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y los diputados Silvia Lospennato, Martín Yeza, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Gisela Scaglia, Martín Ardohain. También asistieron los senadores Alfredo de Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala. (DIB)