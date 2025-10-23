Luis Caputo negó una devaluación: "Estoy cómodo con el dólar a $1500"

El ministro de Economía, Luis Caputo , negó este jueves que se vaya a producir una devaluación tras las elecciones del domingo, aseguró que está "cómodo con el dólar a $ 1500" y se mostró confiado en que Estados Unidos siga comprando pesos.

Caputo insistió en que el esquema de bandas para el dólar no se cambia

A tres días de las elecciones que modificará la conformación del Congreso , Caputo buscó llevar tranquilidad ante la volatibilidad del dólar. Además, reiteró que las elecciones legislativas "son más importantes que las de 2027" y advirtió: "Para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política".

“Estoy más que cómodo” , aseguró Caputo al respecto del valor del dólar oficial. “ La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. No es una casualidad que heredamos un tipo de cambio real más alto, allá arriba, con la economía hecha pomada. A las economías que les va bien tienen una moneda más fuerte” , marcó el ministro y comparó con las épocas de Cambiemos, gestión de la que también formó parte.

“Cuando se salió del cepo con Mauricio Macri había un tipo de cambio que hoy sería de $1280, pero Macri tenía seis puntos de déficit fiscal y tres de déficit de cuenta corriente. Hoy tenemos superávit fiscal y un punto de déficit de cuenta corriente, que se usa para financiar al sector privado. Tenemos una situación muchísimo mejor”, explicó en declaraciones a LN+.

“Si de algo podríamos darnos el lujo es de tener un tipo de cambio más bajo, el de $1500 está holgadamente arriba”, señaló Caputo. Además, se mostró de acuerdo con que “el mercado elija el precio que quiera”, siempre que el dólar se mantenga dentro de la banda.

La intervención de Estados Unidos

Asimismo, el funcionario de Javier Milei confirmó que el miércoles hubo una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, por un monto “alrededor” de los US$400 millones. Y añadió: "Va a seguir comprando mientras le parezca un precio razonable".

Con el objetivo de llevar tranquilidad a los mercados Caputo aseguró que el esquema cambiario quedará "exactamente igual" luego de las elecciones legislativas. "No cambia absolutamente nada, todo sigue exactamente igual", ratificó el funcionario.

"Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, un Banco Central capitalizado, fundamentos económicos y un soporte financiero de Estados Unidos como ningún país en el mundo recibió, ni siquiera México en el 94. Estamos frente a una oportunidad histórica. El país más importante de mundo está diciendo: 'quiero que le vaya bien a los argentinos'", resaltó. (DIB)