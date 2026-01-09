Los judiciales se sumaron a la seguidilla de reclamos gremiales para que Kicillof reabra la discusión salarial

Una reunión de paritarias con gremios docentes.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que presenta a los empleados de tribunales de toda la provincia, se sumó hoy al reclamo gremial para que el gobierno de Axel Kicillof convoque a una reunión de paritarias que permita retomar la discusión por aumentos de los salarios de sus trabajadores, quienes recibieron el último incremento el octubre pasado.

Tal como había hecho ayer la Unión del Personal Civil de la Nación, la AJB realizó una presentación formal ante el ministerio de Trabajo en la que dejó sentado que en la última reunión con el gobierno, el 23 de diciembre, se acordó que iba a haber una convocatoria para los primeros días de este mes, que todavía no se produjo.

Los judiciales remarcaron, como vienen haciendo el resto de los gremios estatales, dos cuestiones: la inflación erosiona el salario real de sus afiliados, congelado desde octubre y la necesidad de discutir el cierre del año 2025 en materia salarial tanto como un incremento para lo que viene.

Acumulación de pedidos de paritarias También en una nota formal, UPCN había exigido ayer, en términos similares, un llamado a paritarias. Como informó DIB, se esperaba una reacción de la AJB, tanto como una de ATE, Fegeppba y los gremios docentes, que ya reclamaron pero en las próximas horas también podrían insistir con el pedido.

Hasta el último aumento que percibieron, los sueldos estatales venían empardando a la inflación: salarios habían crecido un25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período. Pero desde entonces comenzaron a retrasarse al ritmo de una inflación que fue 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y podría ubicarse holgadamente por encima del 2% también este mes, según las estimaciones de la práctica totalidad de las consultoras privadas.

