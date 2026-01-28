miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 10:50

Inauguran relojes urbanos de plástico reciclado en Cariló y Pinamar

Los presentó la Cooperativa Reciclando Conciencia junto a Casio G-Shock. Cada dispositivo fue realizado con 9.000 botellas recicladas, transformadas en madera plástica.

Por Agencia DIB
El Casio gigante en pleno Cariló.

La Cooperativa Reciclando Conciencia presentó en el partido de Pinamar, junto a Casio G-Shock, dos relojes urbanos construidos íntegramente con materiales reciclados, en “una obra que combina innovación, diseño y conciencia ambiental, y que expresa de manera concreta el triple impacto social, ambiental y económico del trabajo cooperativo”, según afirmaron en un comunicado.

Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir
ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

Describieron que “cada reloj fue realizado con 9.000 botellas plásticas recicladas, transformadas en madera plástica, un material resistente y duradero que demuestra la versatilidad del plástico recuperado y su potencial para la construcción y el mobiliario urbano”.

Mientras que “las piezas no son esculturas decorativas: funcionan, muestran la hora y brindan datos de temperatura y humedad, integrando tecnología y precisión”.

El reloj gigante en la playa de Pinamar.

Desde el impacto ambiental, “la obra visibiliza la economía circular y resignifica el residuo como recurso”, destacaron. Y agregaron: “En lo social, pone en valor el trabajo local, la inclusión y la capacidad productiva de una cooperativa que transforma desechos en oportunidades. En el plano económico, demuestra que el reciclaje puede generar productos útiles, escalables y con valor agregado”.

“Puntos de encuentro y reflexión”

Ubicados en Boyero y Castaño (Cariló) y en Avenida del Mar y Trirremes (Pinamar), los relojes se integran al espacio público como “puntos de encuentro y reflexión, invitando a vecinos y turistas a repensar el vínculo con el ambiente y el consumo”.

La iniciativa “refuerza el compromiso de Reciclando Conciencia con la sustentabilidad y consolida una alianza con Casio G-Shock basada en valores compartidos: resistencia, durabilidad, funcionalidad e innovación, aplicadas a un mensaje ambiental claro y permanente”.

Por otra parte, las instalaciones invitan a ganarse un Casio G-Shock a través de un concurso: “Sacate una foto con este reloj gigante, subila a redes con el hashtag #GSHOCKTIMEPOINT y etiquetá a @casio.ar_wl”.

Fuente: Agencia DIB

