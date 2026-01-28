Inauguran relojes urbanos de plástico reciclado en Cariló y Pinamar

La Cooperativa Reciclando Conciencia presentó en el partido de Pinamar , junto a Casio G-Shock , dos relojes urbanos construidos íntegramente con materiales reciclados , en “una obra que combina innovación, diseño y conciencia ambiental , y que expresa de manera concreta el triple impacto social, ambiental y económico del trabajo cooperativo ”, según afirmaron en un comunicado.

Describieron que “ cada reloj fue realizado con 9.000 botellas plásticas recicladas , transformadas en madera plástica, un material resistente y duradero que demuestra la versatilidad del plástico recuperado y su potencial para la construcción y el mobiliario urbano”.

Mientras que “las piezas no son esculturas decorativas: funcionan, muestran la hora y brindan datos de temperatura y humedad, integrando tecnología y precisión ”.

Desde el impacto ambiental, “la obra visibiliza la economía circular y resignifica el residuo como recurso” , destacaron. Y agregaron: “En lo social, pone en valor el trabajo local, la inclusión y la capacidad productiva de una cooperativa que transforma desechos en oportunidades. En el plano económico, demuestra que el reciclaje puede generar productos útiles, escalables y con valor agregado”.

“Puntos de encuentro y reflexión”

Ubicados en Boyero y Castaño (Cariló) y en Avenida del Mar y Trirremes (Pinamar), los relojes se integran al espacio público como “puntos de encuentro y reflexión, invitando a vecinos y turistas a repensar el vínculo con el ambiente y el consumo”.

La iniciativa “refuerza el compromiso de Reciclando Conciencia con la sustentabilidad y consolida una alianza con Casio G-Shock basada en valores compartidos: resistencia, durabilidad, funcionalidad e innovación, aplicadas a un mensaje ambiental claro y permanente”.

Por otra parte, las instalaciones invitan a ganarse un Casio G-Shock a través de un concurso: “Sacate una foto con este reloj gigante, subila a redes con el hashtag #GSHOCKTIMEPOINT y etiquetá a @casio.ar_wl”.

Fuente: Agencia DIB