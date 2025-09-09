Lo que dejó la elección: el intendente que no asume, la "beneficiada" y el "no a Milei"

Más allá de los resultados del domingo que arrojaron un claro triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza de casi 14 puntos, las elecciones comienzan a dejar una serie de “perlitas”. Con el 99,37% de las mesas escrutadas, el peronismo se impuso con 47,28%, seguido por los libertarios con 33,71% y Somos Buenos Aires con 5,25%.

Bianco niega que el peronismo haya llegado a su techo y le baja el tono a "Kicillof Presidente"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini , encabezó la lista de concejales con la que arrasó en las urnas. Sacó el 68,08% de los sufragios. Y aunque era sabido que no iba a asumir, ahora lo confirmó.

"Obviamente que no" , dijo el candidato de Fuerza Patria ante la consulta sobre si dejaría la intendencia para jurar como concejal. “Desde el primer momento estuvo aclarado con el electorado" que su candidatura era testimonial , agregó. No fue el único, ya que varios alcaldes hicieron esta jugada para traccionar votos .

"A la gente le explicamos que salimos a defender la gestión , contra la casta y la motosierra, y Malvinas Argentinas es vulnerado, al igual que otros distritos, por las políticas del Gobierno", señaló Nardini y agregó: "La gente terminó eligiendo derechos".

La Nardini “beneficiada”

La vicegobernadora Verónica Magario encabezó la lista de diputados por la Tercera Sección electoral, donde el peronismo sacó más de 25 puntos a la fuerza “violeta”. Sin embargo, la ex intendenta de La Matanza era otra de las candidatas testimoniales, y al no asumir permitirá el ingreso de María Silvina Nardini, alineada con el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Fuerza Patria consiguió en esta sección diez bancas sobre 18 en juego, con su desempeño del 53,97% de los votos. Al no asumir Magario, subirá un puesto el candidato ubicado en el puesto número 11 de la nómina.

Nardini, concejala de Ensenada perteneciente al Frente Grande, el partido que preside Secco, uno de los principales apoyos de Kicillof. Este jefe comunal también encabezó las lista de concejales y cosechó el 68,7% de los sufragios, más de 45 puntos que la lista de concejales libertarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioSeccoOK/status/1965115849720930363&partner=&hide_thread=false Quiero felicitar a nuestra compañera Silvina Nardini por haber sido electa como diputada provincial y al compañero Fernando Coronel, quien será senador de la Provincia por la Primera Sección.



También, quiero agradecer a @GonzalezSusanaH por haber defendido los derechos de las y… pic.twitter.com/KjCwpeAO79 — Mario Secco (@MarioSeccoOK) September 8, 2025

Britos y el “no a Milei”

El tercer candidato por la Cuarta sección por Somos Buenos Aires e intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos sufrió una contundente derrota electoral en las elecciones municipales, en las que su espacio quedó relegado al tercer lugar. Y en ese contexto, quien sonó en 2023 para ser candidato a gobernador libertario, apuntó el armado electoral que hicieron el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

"En 2023 me convocó Javier Milei, me reuní varias veces con él. Pero cuando vi el armado que estaban haciendo con (Sebastián) Pareja, hablé con Milei, donde estaba la hermana y Victoria Villarruel, y les dije que estaban haciendo un armado que al otro día de la elección se iba a desarmar", contó Britos.

El jefe comunal no aceptó aliarse con Milei y lo justificó con críticas a Pareja: "El presidente comete un gran error en volver a confiar en Sebastián Pareja para el armado". Y agregó: "Si siguen armando así, va a pasar lo mismo en las elecciones ejecutivas del 2027".

La primera renuncia libertaria

Tras los adversos resultados en las urnas, el electo diputado provincial de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, reconoció que su madre “es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes". Esta frase le valió las duras críticas del tuitero Gordo Dan.

Pero más allá de esta voz disidente, la primera “renuncia” se dio en Avellaneda, donde el concejal Damián Paz decidió renunciar al bloque libertario.

En su carta, anunció la creación de un nuevo bloque que se llamará “Avellaneda primero” desde donde el edil, dijo, volverá “a las fuentes y a recuperar la mística”. (DIB)