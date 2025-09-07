lunes 08 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 23:36

¿Cómo les fue a los intendentes peronistas "testimoniales"?

La apuesta de Axel Kicillof llevó a una grupo de jefes comunales a encabezar la lista de concejales en sus distritos.

Por Agencia DIB
El intendente de Ensenada, Mario Secco.&nbsp;

El intendente de Ensenada, Mario Secco. 

Bajo el paraguas de Axel Kicillof, varios intendentes que responden al gobernador de la provincia de Buenos Aires jugaron fuerte en las elecciones y fueron candidatos testimoniales al encabezar las listas de concejales y así fortalecer la estrategia del peronismo.

Uno de los nombres de peso y cercano a Kicillof, el intendente de Ensenada, Mario Secco cosechó el 68,7% de los sufragios, a más de 45 puntos de la lista de concejales libertarios. Mientras que en Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini sacó una cifra similar: 68% y la oposición 23%.

En la Tercera sección, bastión impenetrable del peronismo bonaerense y que lo en comicios legislativos solo recuerda una derrota en 1997, jugaron en las listas Fernando Espinoza (La Matanza), que sacó 52 puntos y Jorge Ferraresi (Avellaneda) que llevó a su boleta a imponerse 64,3 a 26,5%.

Dentro de esa misma sección, que reúne a 5.101.177 electores, otros tres intendentes encabezaron la lista de concejales y arrastraron a Fuerza Patria al triunfo. Fueron Andrés Watson (Florencio Varela) que se impuso a los libertarios por 55,9 a 23,8%; el histórico Juan José Mussi (Berazategui) que se impuso por casi 40 puntos y cosechó 64,3% de los votos; y Fabián Cagliardi (Berisso) que ganó por 47 a 31%.

En el interior bonaerense, quien jugó esa patriada fue Pablo Zurro, de Pehuajó, el único cristinista testimonial que se involucró para defender su concejo. Derrotó por 51,3 a 28% a los candidatos libertarios. (DIB)

Por  Agencia DIB