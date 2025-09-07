¿Cómo les fue a los intendentes peronistas "testimoniales"?

El intendente de Ensenada, Mario Secco.

Bajo el paraguas de Axel Kicillof, varios intendentes que responden al gobernador de la provincia de Buenos Aires jugaron fuerte en las elecciones y fueron candidatos testimoniales al encabezar las listas de concejales y así fortalecer la estrategia del peronismo.

Uno de los nombres de peso y cercano a Kicillof, el intendente de Ensenada, Mario Secco cosechó el 68,7% de los sufragios, a más de 45 puntos de la lista de concejales libertarios. Mientras que en Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini sacó una cifra similar: 68% y la oposición 23%.

En la Tercera sección, bastión impenetrable del peronismo bonaerense y que lo en comicios legislativos solo recuerda una derrota en 1997, jugaron en las listas Fernando Espinoza (La Matanza), que sacó 52 puntos y Jorge Ferraresi (Avellaneda) que llevó a su boleta a imponerse 64,3 a 26,5%.

Dentro de esa misma sección, que reúne a 5.101.177 electores, otros tres intendentes encabezaron la lista de concejales y arrastraron a Fuerza Patria al triunfo. Fueron Andrés Watson (Florencio Varela) que se impuso a los libertarios por 55,9 a 23,8%; el histórico Juan José Mussi (Berazategui) que se impuso por casi 40 puntos y cosechó 64,3% de los votos; y Fabián Cagliardi (Berisso) que ganó por 47 a 31%.

En el interior bonaerense, quien jugó esa patriada fue Pablo Zurro, de Pehuajó, el único cristinista testimonial que se involucró para defender su concejo. Derrotó por 51,3 a 28% a los candidatos libertarios. (DIB)

