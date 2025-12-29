lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025 - 18:39

"Lenta recuperación": Cristina seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, a más de una semana de la operación

"Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, dice el parte médico difundido esta tarde por el Sanatorio Otamendi.

Por Agencia DIB
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada desde el sábado 20 en el Sanatorio Otamendi.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada desde el sábado 20 en el Sanatorio Otamendi.

“Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, informó esta tarde el Sanatorio Otamendi, donde la expresidenta fue internada e intervenida el sábado 20.

Más noticias
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Nuevo parte médico: Cristina seguirá internada con antibióticos y drenaje peritoneal
La expresidenta Cristina Kirchner. 

Cristina Kirchner presentó una complicación leve y pasó Navidad internada

“La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, dice el parte médico difundido hoy por el Sanatorio, firmado por su directora médica Marisa Lanfranconi, que agrega: “Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia”.

“De no mediar complicación adicional”, concluye el texto, “se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”.

Parte Médico Cristina

La salud de Cristina Fernández

El último parte médico sobre la salud de la expresidenta se había dado a conocer el pasado viernes, casi a una semana de su internación, y después de la celebración de Nochebuena y Navidad. Ese día se informó que Fernández presentaba íleo posoperatorio.

El íleo postoperatorio (IPO) es una parálisis temporal de los intestinos tras una cirugía, especialmente abdominal, donde la motilidad se detiene por la inflamación y el estrés quirúrgico, manifestándose con distensión, náuseas, vómitos y falta de gases/heces. La decisión de mantenerla internada responde a la necesidad de vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad clínica de la paciente.

Previamente se había informado que Fernández había presentado una complicación usual en los cuadros posoperatorios y debió pasar la Nochebuena internada.

Cristina internada desde el sábado

La expresidenta fue intervenida quirúrgicamente el sábado 27 por un cuadro de “apendicitis con peritonitis localizada” y evolucionaba “sin complicaciones post operatorias”, informó en su momento el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

La expresidenta fue trasladada ese sábado desde su domicilio del barrio porteño de Constitución al Sanatorio Otamendi, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. El traslado se realizó con autorización judicial, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple desde hace seis meses luego de quedar firme su condena por corrupción en la causa Vialidad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Nuevo parte médico: Cristina seguirá internada con antibióticos y drenaje peritoneal

Cristina Kirchner presentó una complicación leve y pasó Navidad internada

Cristina Kirchner permanecerá internada para continuar con el tratamiento antibiótico endovenoso

El Presidente le deseó una pronta recuperación a Cristina Kirchner

Cristina evoluciona "sin complicaciones post operatorias" después de su intervención por apendicitis

María Eugenia Vidal vuelve al sector privado: "Emprendiendo y aportando a mi país desde otro lugar"

La Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

Bianco criticó el "ajuste" de Milei y denunció que Nación le debe $15 billones

Concluye el estabilizado de la Ruta Provincial Nº20, vital para la actividad rural

Allanan al titular del Servicio Penitenciario Federal por comida en mal estado y cartelización en Ezeiza

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Axel Kicillof recibió el respaldo de más de 40 intendentes bonaerenses.

La Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada desde el sábado 20 en el Sanatorio Otamendi.

"Lenta recuperación": Cristina seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, a más de una semana de la operación