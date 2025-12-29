lunes 29 de diciembre de 2025
Concluye el estabilizado de la Ruta Provincial Nº20, vital para la actividad rural

La Ruta Provincial Nº20 atraviesa zonas agroganaderas de los municipios bonaerenses de Magdalena, Punta Indio, Chascomús, General Paz, Monte y Roque Pérez.

Los trabajos en la Ruta Provincial Nº20 a la altura de Don Cipriano.

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires informó que el estabilizado de la Ruta Provincial Nº20 entró en su etapa final, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N°36 y La Viruta, en los municipios de Magdalena y Punta Indio.

Esta obra aportará a la producción de la zona, ya que el tramo mencionado configura un área de explotación agroganadera, con intenso movimiento de camiones y maquinarias agrícolas.

Una ruta clave para la Provincia de Buenos Aires

“La ruta atraviesa una zona ganadera, avícola y lechera, a la vez que pasa por Don Cipriano, La Viruta y la Escuela Nº19, por lo que esta intervención implica un aporte para la producción, la educación y la conectividad”, aseguró el subadministrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta

La obra incluyó tareas de perfilado y compactación del coronamiento del camino, en un ancho mínimo de 8 metros; la reubicación de alcantarillas longitudinales y la colocación de barandas metálicas de defensa vehicular, Tipo Flex–Beam en proximidades de puentes y alcantarillas.

La Ruta Provincial N°20 comienza en Magdalena, une la Ruta Provincial N°36 y con la Autovía 2, y culmina en Roque Pérez, después de casi 200 kilómetros, la mayoría de tierra.

