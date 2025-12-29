María Eugenia Vidal vuelve al sector privado: "Emprendiendo y aportando a mi país desde otro lugar"

Es su “balance de fin de año”, Vidal repasó que este 2025 lo empezó siendo diputada y al poco tiempo fue jefa de campaña de PRO en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires . Y “termino diciembre volviendo al sector privado, emprendiendo y aportando a mi país desde otro lugar”. “Estoy donde quiero estar y muy en paz con las decisiones que tomé, más allá de los ‘éxitos’ o ‘fracasos’ que traigan como consecuencias”, siguióe la también exvicejefa de Gobierno porteña.

A propósito, en el texto Vidal se explayó: “Decidí defender al PRO en la campaña de la Ciudad en mayo porque sigo creyendo que es el espacio político que cambió y va a seguir cambiando la ciudad. Cuando en los últimos días Jorge Macri anunció que mejoraron los resultados de las evaluaciones de lengua y matemática en las escuelas públicas, confirmé que no estaba equivocada”.

Y allí, explicó los motivos por los que no formó parte de la alianza entre esa fuerza y La Libertad Avanza , tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la provincia y resto del país. “Decidí no ser parte del acuerdo del PRO con LLA en la Ciudad porque estoy convencida de que no hace falta pintarse de violeta para apoyar los cambios positivos que haga el Presidente. Es mucho más necesario construir una alternativa nacional al Gobierno para que el kirchnerismo no vuelva a gobernar, vuelvan las inversiones, se genere empleo y la próxima elección no sea tan dramática”.

Este año cerré una etapa y abrí otra. Dejé el Congreso y decidí volver al sector privado para empezar de nuevo. No fue impulsivo ni improvisado. Fue una decisión pensada, coherente y, sobre todo, elegida.



Sigo siendo PRO porque creo que es el espacio que puede construir una…

Vidal publicó su balance en la plataforma Substack.com. “Estoy convencida de que Argentina solo puede ser un país viable si tenemos más de una fuerza competitiva para hacerle frente al populismo. Cuando tengamos dos bloques fuertes en el Congreso que defiendan el equilibrio fiscal, el respeto a las leyes, ayuden a quién genera empleo y riqueza para el país, van a llegar definitivamente las inversiones y vamos a volver a crecer”, opinó la exgobernadora, y completó su ida: “Cuando dos opciones modernas, en sintonía con el resto de los países del mundo, lleguen a una segunda vuelta presidencial, es cuando vamos a ser un país serio de una vez por todas. Ese es el rol que yo veo para el PRO y por el que voy a seguir trabajando. No quiero un PRO fuerte por nostalgia o interés, sino porque estoy segura de que es lo mejor para la Argentina”.

María Eugenia Vidal, en el PRO

Vidal decidió “no ser candidata del acuerdo” con LLA, aunque tampoco dio “un portazo en el PRO como otros hicieron, respetando la decisión del partido” y expresando sus diferencias: “Confirmé que se pueden hacer las dos cosas, sin cambiar de camiseta”, sentó postura.

Siempre según el texto, a sus 52 años decidió “buscar trabajo en el sector privado, empezar de cero, ‘reinventarse’”. “¿Y en la política qué vas a hacer? ¿Te vas?”, se pregunta y responde a la vez: “Ahí es más fácil aún responder: sigo siendo PRO, sigo teniendo vocación pública, no se termina nada: se transforma. Voy a seguir aportando desde la Fundación Pensar que presido con nuevas y mejores ideas para que la Argentina cambie”. Y por otro lado, “también voy a seguir aportando para un país mejor desde Hacemos Argentina, la ONG que con un equipo de más de 250 voluntarios les enseña a leer, a escribir y a hacer cálculos a más de 2.000 chicos en barrios pobres de todo el país”.

Y cierra sobre esta participación en la ONG: “Ese es el mejor regalo de Navidad que di este año. Porque el aprendizaje es lo único que nadie te puede sacar. Y eso me llevo de este año: APRENDIZAJE, y sobre todo, coherencia en mis valores y animarme a empezar una nueva etapa”.

Fuente: Agencia DIB