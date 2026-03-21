sábado 21 de marzo de 2026
21 de marzo de 2026 - 17:43

La situación de Adorni: filtran quién habría filmado el vuelo, aparece una prueba clave y él evalúa su futuro

El Gobierno apunta a una gremialista de izquierda por el video que desató el escándalo del vuelo a Punta del Este. Surge un documento clave, aportado a la Justicia. El funcionario daría más explicaciones y evalúa cómo seguir.

Por Agencia DIB
El jefe de Gabinete, Manuiel Adorni.&nbsp;

El jefe de Gabinete, Manuiel Adorni. 

Archivo DIB.

Mientras que el Gobierno hizo trascender la identidad de la persona que habría filmado el video en que se ve al Jefe de Gabinete y a su esposa abordar el polémico vuelo privado a Punta del Este, surgieron novedades respecto de cómo se habría pagado el trayecto de vuelta desde esa ciudad. Y en ese contexto, el funcionario analiza su futuro.

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El presidente Javier Milei salió este jueves a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de una fuerte polémica por haber viajado a New York junto a su esposa en el avión presidencial.

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El diario Clarín publicó que, según la Casa Rosada, la autora de la filmación, cuya legalidad está en discusión, sería una sindicalista de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), empleada de planta permanente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De acuerdo a las fuentes citadas por el matutino nacional, la gremialista apuntada por realizar la filmación es Victoria Correa, quien supuestamente milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dentro del Frente de Izquierda. Dirigentes de ese espacio dijeron desconocer la situación pero de todos modos se solidarizaron con ella y reclamaron explicaciones de Adorni.

Documento clave

En paralelo, se sumó un documento clave para la investigación judicial de lo ocurrido: una nueva factura, emitida el 9 de marzo, el mismo día que trascendió el escándalo a través del periodista Carlos Pagni. Esa factura la emitió un broker de vuelos, Agustín Ismel Issin, a nombre del periodista Marcelo Grandio, el mismo que había abonado el vuelo de ida a Punta del Este a través de una empresa suya. El dato se lo confirmó el propio Issin al diario La Nación, además de precisar que el documento “ya están en poder de la justicia”.

También ya había trascendido la factura de ida, por 4830 dólares, emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, amigo de Adorni, que alojó al funcionario en su casa de Uruguay. La nueva factura, revelada por A24, esta fechada el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni habló del escándalo por primera vez en LN+. En el concepto solo dice “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO”. Ahora Grandio debería aportar los datos de la transferencia que justificaría esa factura.

Mientras, Adorni evalúa los pasos a seguir. El jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos por ese caso y el de la propiedad en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Adorni, muy cercano a la influyente secretaria general de la Presidencia, Karina Milei recibió su respaldo y el del propio presidente de la Nación en los últimos días.

Pero de todos modos, seguiría analizado el impacto de la polémica que lo envuelve praa la imagen del gobierno. Adorni, que ya se presentó a la justicia para aportar documentos que aclaren su situación -y que pidió disculpas por haber dicho que se estaba “deslomando” en Nueva York- esperaría el retorno del Presidente y su hermana de Hungría para repasar nuevamente la situación definir su futuro inmediato.

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