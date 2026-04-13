La Provincia usó el tema residuos para cruzar a Macri por la "prioridad de los porteños"

La decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , de firmar un decreto para darle prioridad a los ciudadanos de CABA en el acceso a los servicios públicos , especialmente a los hospitales, tuvo una fuerte respuesta de la administración de Axel Kicillof , que puso el tema residuos sobre escena.

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El encargado de cruzar a Macri fue el ministro de Gobierno bonaerense, que calificó como “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles” la medida adoptada por el líder de la gestión porteña. Pero además, recordó que la capital federal recurre a otras jurisdicciones para brindar algunos servicios. “Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos”, lanzó Bianco este lunes en conferencia de prensa.

La frase es en relación a que la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Buenos Aires se lleva al predio Norte III que el Ceamse tiene en el partido bonaerense de San Martín , sobre el Camino del Buen Ayre. Este espacio de 500 hectáreas de superficie gestiona el 85% de los RSU porteños y el conurbano norte . De hecho, recibe unas 436.000 toneladas mensuales de 33 municipios.

En ese contexto, Bianco marcó que “no se le cobra un pasivo ambiental” a capital federal y que eso “amerita una valorización”. “¿Cuánto ha perdido la provincia de Buenos Aires por ser el repositorio de los residuos porteños desde el año 77?”, se preguntó.

Tras asegurar que “gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines”, el ministro volvió a la carga contra Buenos Aires y lanzó: “Al no disponer sus propios residuos en territorio propio, hubo un montón de terrenos que se valorizaron muchísimo en la Ciudad”.

Críticas al decreto de Jorge Macri

El funcionario también apuntó contra el trasfondo histórico del decreto firmado por Jorge Macri y defendió el carácter federal de la Ciudad. “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital del país, la ciudad de todos los argentinos”, afirmó, y remarcó que “gran parte de las infraestructuras con las que ofrece servicios fue pagada por los impuestos de todos los argentinos”.

En ese sentido, ejemplificó con el sistema de salud porteño: “Se construyen 33 hospitales en la Ciudad porque es la capital y porque se supone que ahí se van a atender todos los argentinos”, indicó. Además, vinculó la iniciativa con el contexto político de la gestión porteña: “Me parece que es un intento de llamar la atención en un momento en que está golpeado políticamente”.

Bianco también introdujo un eje económico en la discusión al referirse a la relación cotidiana entre ambos distritos. “Hay 3 millones de bonaerenses que van a trabajar todos los días a la Ciudad y generan valor, recursos y riqueza”, señaló, y reclamó: “Que nos devuelvan el equivalente a todos los impuestos que se cobran”.

La semana pasada, Macri firmó un decreto para darle prioridad a los porteños en el acceso a los servicios públicos, especialmente a los hospitales, una medida que apunta a reducir el impacto del uso de esos recursos por parte de habitantes del Conurbano, que los utilizan en su enorme mayoría mientras trabajan en ese distrito.

“Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó. Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS”, comunicó el ex intendente bonaerense en sus redes sociales. Y agregó que “desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio. Esto también es ordenar y cuidar”.

La medida de Macri medida fija como criterio que las personas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan prioridad en la asignación de turnos, cupos y prestaciones en todos los servicios de la administración pública local.

Fuente: Agencia DIB