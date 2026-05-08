La Provincia le da más poder al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigar

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó a las autoridades del Ente Administrador del Astillero Río Santiago (ARS) a suscribir y aprobar contratos comerciales, convenios y actos jurídicos vinculados a la actividad industrial y naval del organismo, con el objetivo de otorgarle mayor agilidad operativa y administrativa .

Acuerdan avanzar en un cambio clave para intentar atajar la crisis financiera de los municipios bonaerenses

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial y alcanza al presidente del ente y, en caso de vacancia temporal, al vicepresidente. También se estableció que, ante la ausencia de ambas autoridades, las facultades podrán ser ejercidas por el gerente general.

La decisión llega en un contexto de fuerte disputa política por el futuro de las empresas estatales y de creciente presión sobre la industria naval. Pero también a nueve meses de la renuncia de Pedro Wasiejko , por lo que el organismo funciona bajo el liderazgo interino del gerente general Gonzalo Ibendahl.

Según se detalla en la norma, las autorizaciones comprenden la firma y aprobación de contratos para el desarrollo, explotación y comercialización de actividades propias de la industria naval y metalúrgica, además de acuerdos relacionados con maquinaria, equipos y servicios vinculados al sector.

El decreto también habilita a las autoridades del Astillero a gestionar, regularizar o disponer de materiales y bienes abandonados, declarados como rezago o que representen riesgos ambientales o para la seguridad operativa del establecimiento.

Además, se facultó al ente a impulsar actuaciones judiciales y arbitrales, tanto en el país como en el exterior, mediante la intervención de Fiscalía de Estado. En ese marco, podrán avanzarse acuerdos procesales como allanamientos, desistimientos, conciliaciones o transacciones, conforme a la legislación vigente.

Fuente: Agencia DIB