La Provincia convoca a abogados bonaerenses a una especialización en gestión pública

La coordinación académica de la capacitación que impulsa la provincia estará a cargo del doctor Orlando Pulvirenti.

La provincia de Buenos Aires lanzó una nueva edición de la Especialización en Abogacía de la Administración Pública Provincial, una propuesta académica orientada exclusivamente a abogadas y abogados que se desempeñan en el ámbito jurídico del Estado bonaerense.

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La iniciativa busca fortalecer la formación técnica y estratégica de quienes intervienen en la gestión pública.

El programa, que estará bajo la coordinación académica del Orlando Pulvirenti, propone un enfoque integral del derecho administrativo con eje en la resolución de problemas concretos.

La cursada apunta a brindar herramientas que permitan diseñar soluciones adecuadas, creativas y contextualizadas, teniendo en cuenta la complejidad del funcionamiento estatal.

Según se informó, la especialización adopta una perspectiva práctica, con contenidos orientados a mejorar la toma de decisiones en el sector público.

A su vez, promueve una mirada crítica sobre los desafíos actuales de la administración, incorporando análisis de casos reales y espacios de intercambio entre profesionales.

Modalidad virtual

La modalidad será virtual, lo que permitirá ampliar el acceso a participantes de distintos puntos de la provincia. Las clases comenzarán el próximo 12 de mayo y se desarrollarán mediante encuentros sincrónicos dos veces por semana, los martes y jueves de 14 a 16 horas.

Durante las jornadas, las actividades estarán organizadas en distintos formatos pedagógicos: exposiciones teóricas, análisis de casos, debates guiados y foros de discusión. Este esquema busca no solo transmitir conocimientos, sino también fomentar la participación activa y el aprendizaje colaborativo entre colegas que comparten problemáticas similares en sus ámbitos laborales.

Uno de los objetivos centrales de la propuesta es fortalecer el rol de los equipos jurídicos dentro del Estado provincial, en un contexto donde la gestión pública enfrenta crecientes demandas de eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta. En ese sentido, la formación se presenta como una herramienta para mejorar la calidad institucional y el diseño de políticas públicas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se extenderán hasta el 4 de mayo. Las personas interesadas deberán completar un formulario disponible en el sitio web oficial de la Asesoría General de Gobierno de la provincia.

https://www.asesoria.gba.gov.ar/escuela/informacion/detalle_actividad.php?id=4322

Con esta iniciativa, la Provincia apuesta a consolidar espacios de capacitación continua para sus profesionales, en línea con la necesidad de contar con cuadros técnicos capacitados para afrontar los desafíos del derecho administrativo contemporáneo.

Fuente: Agencia DIB