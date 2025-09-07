domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 19:31

La provincia calificó de "histórica" la elección y dijo que la jornada se desarrolló "sin incidentes"

El ministro de Gobierno hizo una evaluación de los comicios.

Por Agencia DIB
Carlos Bianco desde el centro de cómputos de Monte Grande.&nbsp;

Carlos Bianco desde el centro de cómputos de Monte Grande. 

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó la organización de las elecciones en la provincia, a las que calificó de “históricas”, al tiempo que agradeció a la policía de la Provincia y también a las fuerzas federales por su trabajo durante la jornada.

Más noticias
El gobernador Axel Kicillof votó junto a su esposa en La Plata y acompañado por algunos ministros.

Votó Kicillof y dijo que "es una elección muy importante para la democracia"
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, llamó a votar con tranquilidad: Es una elección clave para el país.

Carlos Bianco llamó a votar con tranquilidad: "Es una elección clave para el país"

Hoy es un día histórico porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y con casi 7.000 locales de votación ”, dijo Bianco en una conferencia de Prensa en el centro de cómputos de Monte Grande.

Hoy es un día histórico porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y con casi 7.000 locales de votación Hoy es un día histórico porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y con casi 7.000 locales de votación

El ministro se refirió de esa manera a singularidad de la elección bonaerense que por primera vez se desdobló respecto de la nacional, que se realizará el 26 de octubre.

Bianco agradeció a la Junta Electoral, la Cámara Nacional Electoral, el Juzgado Federal Nro.1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, y a los trabajadores del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia.

También quiero agradecer al conjunto de todas las fuerzas políticas y a los fiscales que estuvieron trabajando en las escuelas ”, manifestó.

También quiero agradecer al conjunto de todas las fuerzas políticas y a los fiscales que estuvieron trabajando en las escuelas También quiero agradecer al conjunto de todas las fuerzas políticas y a los fiscales que estuvieron trabajando en las escuelas

Bianco informó además que la jornada transcurrió con "total normalidad" desde las 8 de la mañana, momento en que se abrieron todas las mesas: “No hubo largas filas, fue un proceso organizado y rápido”.

Temas
Ver más

Votó Kicillof y dijo que "es una elección muy importante para la democracia"

Carlos Bianco llamó a votar con tranquilidad: "Es una elección clave para el país"

Bianco desafió a Bullrich: "Si tiene pruebas de que nosotros organizamos la violencia, que las muestre"

El peronismo volvió al campo y ganó en dos secciones después de 20 años

Senado: el peronismo se quedó con 13 de las 21 bancas en juego

Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"

Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza

"¿Viste Milei?", tuiteó Cristina: "Salí de la burbuja, hermano... que se está poniendo heavy"

Contundente triunfo del peronismo en una elección en la que Kicillof consolidó su poder

Elecciones: cómo sigue el calendario electoral

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El voto en las elecciones bonaerenses. 

Elecciones: el 3% de Karina, robo de boletas y la mamá de Colapinto, algunas de las perlitas del domingo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El peronismo cortó una racha de 20 años en dos secciones electorales rurales

El peronismo volvió al campo y ganó en dos secciones después de 20 años