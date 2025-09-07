La provincia calificó de "histórica" la elección y dijo que la jornada se desarrolló "sin incidentes"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianc o , destacó la organización de las elecciones en la provincia, a las que calificó de “históricas”, al tiempo que agradeció a la policía de la Provincia y también a las fuerzas federales por su trabajo durante la jornada.

“ Hoy es un día histórico porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y con casi 7.000 locales de votación ”, dijo Bianco en una conferencia de Prensa en el centro de cómputos de Monte Grande.

El ministro se refirió de esa manera a singularidad de la elección bonaerense que por primera vez se desdobló respecto de la nacional, que se realizará el 26 de octubre.

Bianco agradeció a la Junta Electoral, la Cámara Nacional Electoral, el Juzgado Federal Nro.1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, y a los trabajadores del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia.

“También quiero agradecer al conjunto de todas las fuerzas políticas y a los fiscales que estuvieron trabajando en las escuelas ”, manifestó.

Bianco informó además que la jornada transcurrió con "total normalidad" desde las 8 de la mañana, momento en que se abrieron todas las mesas: “No hubo largas filas, fue un proceso organizado y rápido”.