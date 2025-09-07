domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 09:36

Carlos Bianco llamó a votar con tranquilidad: "Es una elección clave para el país"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, emitió su voto en La Plata, destacó la importancia del proceso electoral y defendió la gratuidad del transporte público.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, votó este domingo en la ciudad de La Plata y llamó a la ciudadanía a participar de la jornada electoral “con tranquilidad y en paz”. Consideró que se trata de “una elección clave, no solo para el futuro de la Provincia, sino también para el país”.

El gobernador Axel Kicillof votó junto a su esposa en La Plata y acompañado por algunos ministros.

Votó Kicillof y dijo que "es una elección muy importante para la democracia"
El ministro de Gobierno Carlos Bianco. (DIB/Archivo) video

Bianco desafió a Bullrich: "Si tiene pruebas de que nosotros organizamos la violencia, que las muestre"

Uno de los ejes de sus declaraciones estuvo centrado en la medida de transporte público gratuito dispuesta por la administración provincial para facilitar la concurrencia a las urnas. Frente a las críticas que señalaron un supuesto “gasto innecesario”, Bianco fue enfático: “No es un costo, es una inversión para que la gente pueda ir a votar y se pueda expresar”. Y calificó como “un concepto errado que tiene el intendente” la postura de quienes cuestionaron la iniciativa.

El funcionario anticipó que se trasladará al comando electoral para supervisar el monitoreo de los comicios y recordó que los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de las 21, o una vez escrutado el 30% de las mesas de todas las secciones electorales.

Bianco también subrayó la importancia de una alta participación ciudadana. “Trabajamos mucho divulgando información sobre cómo y dónde se votaba”, aseguró, con la expectativa de que “se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible, porque eso le da mayor legitimidad a los resultados”.

Finalmente, reconoció que en otras jurisdicciones la concurrencia resultó menor que en elecciones anteriores, aunque se mostró confiado en que en la provincia de Buenos Aires los niveles de participación sean elevados.

Carlos Bianco explicó el sistema de triple chequeo

Asimismo, Bianco explicó que el gobierno provincial cuenta con un sistema de "triple chequeo" para verificar la información, involucrando al Correo Argentino, los delegados electorales que informan a la Junta Electoral provincial, y a los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que comunican al comando electoral.

Tras sufragar, el ministro se dirigirá al centro de atención telefónica de emergencia en 1 y 60, donde se encuentra el comando electoral. Luego, acompañará al gobernador a votar y, por la tarde, se trasladará al centro de cómputos del correo para seguir de cerca la carga de datos.

