La Provincia advirtió que el Presupuesto 2026 busca "desmantelar" la Ley de Educación Nacional

Flavia Terigi, al frente de la cartera educativa bonaerense.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se pronunció en contra de la Ley de Presupuesto 2026, ya que implica "el desmantelamiento de la Ley de Educación Nacional (LEN)" y resulta "un grave ajuste en el financiamiento educativo y científico-tecnológico que compromete la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y de mantener los niveles mínimos de inversión".

En esa línea, la DGCyE bonaerense solicitó a los senadores nacionales "el rechazo del artículo 30 del proyecto de presupuesto, dado que su aprobación significaría la desaparición de la obligación legal de asignar un mínimo garantizado para la educación y el sistema de Ciencia y Tecnología". Y agregó: "Con la vigencia de dicho artículo, el financiamiento quedaría sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, integrándose al gasto general sin prioridad alguna y variando año tras año sin mediar protección legal. La educación en su totalidad, incluyendo la educación técnico- profesional, y la política científica pasarían a ser contingentes y precarizadas. Con ello se consolida un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el pleno ejercicio del derecho social a la educación".

A través de un comunicado, la cartera que dirige Flavia Terigi, indicó que "la iniciativa del gobierno nacional elimina o deja sin efecto los pisos de inversión garantizados por leyes específicas, afectando de manera directa al sistema de Educación Técnico Profesional (ETP) y a su capacidad de formación para el desarrollo productivo".

En este sentido, apuntó que "el mencionado proyecto deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional N°26.206, lo que implica lisa y llanamente el renunciamiento al compromiso del Estado Nacional de garantizar los recursos para que todos y todas en Argentina accedan a una educación de calidad, gratuita y equitativa en el territorio nacional". El escrito subrayó que la ley aprueba "la derogación del artículo 52 de la Ley N°26.058, lo que conlleva la desaparición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNETP), herramienta fundamental para el equipamiento y la mejora de nuestras escuelas técnicas y agrarias".

Embed AHORA continúa la Sesión pública especial. Seguila en vivo por Senado TV o por nuestro canal de YouTube ⬇️ https://t.co/pa9nuoEKuL pic.twitter.com/arQBzMc2QS — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 26, 2025 El comunicado de la DGCyE bonaerense indicó además que el proyecto del Gobierno nacional "busca eliminar los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijan metas concretas de inversión, medida que anula la meta de alcanzar un mínimo del 1% del PBI para el sector, desarticula la distribución estratégica de recursos entre organismos como el CONICET y las Universidades Nacionales, y deroga la garantía de que los fondos asignados no puedan ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior". Con este pronunciamiento, la Provincia de Buenos Aires aseguró "sostener con firmeza que la inversión educativa y científica tecnológica no es un gasto, sino la base soberana de nuestro desarrollo y la garantía de futuro para nuestro pueblo". Y concluyó: "La Dirección General de Cultura y Educación reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y continuará trabajando junto a las comunidades educativas y las jurisdicciones provinciales para exigir un presupuesto que garantice los derechos, fortalezca las instituciones educativas y asegure condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para todas y todos". Fuente: Agencia DIB

