La privatización de hospitales suma rechazos: ahora se expresó el Consejo de Salud

El Consejo Provincial de Salud (COSAPRO), un organismo que reúne a los secretarios de Salud de municipios, se sumó hoy al rechazo de la privatización de la administración de cinco grandes hospitales ubicados en la provincia de Buenos Aires , una medida que el gobierno nacional tiene en estudio con el objetivo de aligerar el peso fiscal que supone su financiamiento.

“Estos hospitales son centros de alta complejidad que garantizan prestaciones sanitarias fundamentales para grandes sectores de la población bonaerense y constituyen nodos estratégicos del sistema de salud”, explicó el COSAPRO, que emitió un comunicado titular “El Consejo Provincial de Salud se opone a la Privatización de los Hospitales”, en referencia a los cinco nosocomios que integran la red SAMIC.

Se trata de los hospitales “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela,

Los 19 secretarios de Salud que integran la Mesa Directiva del COSAPRO alertaron por "el carácter unilateral de estos planteos y el impacto que eventuales cambios en los modelos de gestión podrían tener sobre la continuidad de las prestaciones, la accesibilidad de la población y el carácter público y gratuito de la atención sanitaria”, un rechazo en términos similares al que ayer expresó el Consejo Directivo del Colegio de Médicos, que se reunión de urgencia para tratar esta cuestión.

Los funcionarios, además, reafirmaron su “compromiso con un sistema de salud público, gratuito y universal, que garantice el acceso a la salud como un derecho fundamental de todas las personas”.

Los primeros en expresar su desacuerdo con la iniciativa habían sido la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras).

El plan de Milei para los hospitales

Como viene informando DIB, el plan del ministro de Salud nacional, Mario Lugones, tiene por objetivo reducir el costo que tiene para el gobierno nacional de mantener los hospitales abiertos. Hoy, aportan tanto el Tesoro nacional como la provincia, aunque la carga más pese recae sobre Nación, que paga el 80% de la inversión en el hospital de Cañuelas y 70% en los cuatro restantes, con un 3% que pone el municipio de La Matanza en el caso del “Presidente Néstor Kirchner”.

Lugones avalúa aplicar el llamado modelo español. Mencionan que desde hace tiempo que viene comentando entre miembros de su equipo que cree que esos nosocomios pueden solventarse con aportes de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Es un modelo que ya se aplicó en algunos hospitales provinciales en Salta, con resultados muy poco satisfactorios. Consiste en entregar la administración de los hospitales a privados pero con una salvaguarda para que los sectore con menor capacidad adquisitva puedan acceder a la atención. Se podría utilizar un sistema de cápitas pero también se habla de la posibilidad de sumar copagos.

Una duda que persiste es el formato legal que debería utilizarse para avanzar. La lógica indica que debería hacerse por ley, porque los hospitales fueron creados por esa vía. Pero eso obligaría al gobierno a un debate impopular en el Congreso, con el antecedente de la pelea por el financiamiento del Hospital Garrahan. Por eso, nadie descarte que Milei pueda recurrir a un decreto.