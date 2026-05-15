viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 19:25

LLA aprovecha el 25 de mayo para hacer un "cabildo abierto de la libertad" en toda Provincia

Realizarán un despligue coordinado frente a los 135 concejos deliberantes para tomar contacto directo con la gente. Pareja y Karina Milei, detrás de la movida.

Sebastián Pareja y Karina Milei&nbsp;

Sebastián Pareja y Karina Milei 

La Libertad Avanza lanzará una movida para el 25 de mayo llamada “Cabildo Abierto de la Libertad”, destina a aprovechar la fecha patria para intensificar el contacto de figuras propias con los ciudadanos de a pie en los 135 distritos de la provincia.

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La iniciativa prevé un despliegue coordinado entre las 11 y las 13 del 25 de mayo frente a los concejos deliberantes de cada municipio y lleva el sello de Sebastián Pareja, que viene de crear un organismo para coordinar el accionar de los legislativos locales.

El objetivo del Cabildo de la Libertad es “incrementar la cercanía con los bonaerenses” y “posicionar a los dirigentes locales escuchando y dando la cara”, de acuerdo a un instructivo distribuido entre dirigentes que tomarán parte.

Se trata de crear una identidad común en un cara a cara con la menor cantidad de intermediarios posibles, explicaron a DIB fuentes ligadas a la organización en la que asoma la figura de Karina Milei, la referente inmediata de Pareja.

Una de las consignas será "presencia uniforme y sin candidaturas". En cada punto se instalarán mesas identificadas con los colores violeta y blanco de La Libertad Avanza, pero la organización dispuso que no se utilice cartelería electoral ni se mencionen candidaturas específicas.

Además, se exigirá la presencia de concejales, legisladores provinciales, referentes juveniles y coordinadores territoriales, junto con equipos encargados de relevar reclamos y demandas vecinales para confeccionar una base de datos que servirá de insumo para futuras acciones políticas.

De esta forma, el karinismo desarrollará músculo territorial para consolidar su posición al interior al mundo libertario.

Fuente: Agencia DIB.

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