Con Pareja y Santilli, Karina Milei mostró unidad en La Libertad Avanza y apuntó a ganar la provincia en 2027

Karina Milei mostró una foto de unidad política en La Libertad Avanza bonaerense, al mostrarse junto a su mano derecha, el diputado Sebastián Pareja y al ministro del Interior, Diego Santilli , durante un acto en Suipacha que cerró con llamado a priorizar el objetivo de “ganar la provincia” el año próximo, cuando se discuta la sucesión de Axel Kicillof.

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La excusa formal del encuentro de los libertarios, que se realizó en Suipacha, fue lanzar el programa de este año de su Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Pero de fondo, la intención fue lanzar un mensaje de orden interno en medio de los cruces que vienen agitando a universo libertario en las últimas semanas . Y también dar una señal de fortaleza, para la cual juntaron a 1.500 dirigentes de toda la provincia.

La Libertad Avanza tiene “ un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Mile i”, dijo la hermana del Presidente en el tramo más enfático de su discurso, que cerró en evento. Y Agregó que ese objetivo será posible porque el espacio está haciendo “el trabajo que en durante años nadie hizo”.

Pero detrás de las palabras, las presencias fueron un factor esencial de mensaje. Pareja y Santilli son los dos nombres más mencionados entre los posibles candidatos de LLA para suceder a Kicillof el año próximo, por lo que su presencia juntos en el acto intentó mostrar una foto de convivencia de cara a la definición de una oferta electoral que, ya se anticipó, será de lista única definida en la Casa Rosada.

El diputado es el dirigente más cercano a Karina, con un rol central en el comando del dispositivo político territorial en la provincia, y el ministro viene de ganar la elección del año pasado, lo que lo dejó bien posicionado para una candidatura.

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Pero además, en el encuentro estuvieron presentes representantes de las Fuerzas del Cielo: el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, su par nacional Santiago Santurio y Joaquín Ojeda. No fue una delegación numerosa pero sí significativa teniendo en cuenta la renovada tensión de ese sector con el karinismo en las últimas semanas.

La foto de sectores agrupados se completa con la presencia del senador Guillermo Montenegro y del diputado Diego Valenzuela, que aún pertenecen a PRO -al igual que Santilli- pero de todos modos fueron invitados.

Los discursos

Durante su discurso, Karina agradeció la presencia de los dirigentes y destacó el compromiso de quienes “decidieron involucrarse y dar un paso adelante”, al remarcar que “esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”.

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La presidente de LLA subrayó además el valor político del encuentro en el interior bonaerense y sostuvo que la construcción en la Provincia no puede pensarse desde un escritorio, sino con presencia, organización y trabajo en cada distrito.

En tanto, Pareja -presidente honorífico de EFDAP- señaló que “el Presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo”. Agregó que “por eso nos encontramos hoy junto a más de 1500 dirigentes aquí en Suipacha, para definir la formación y capacitaciones que hacen falta para estar a la altura de ese desafío”

En sintonía Santilli sostuvo que “hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia”

La apertura estuvo a cargo de Miriam Niveyro y Luciano Olivera.

Fuente: Agencia DIB.