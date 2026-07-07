La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires lanzó el Programa de Formación de Jóvenes Liberales

La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires lanzó este lunes el Programa de Formación de Jóvenes Liberales . Según se informó, “se trata de una iniciativa destinada a formar nuevos cuadros políticos con herramientas para la construcción territorial, la comunicación, la gestión pública, la estrategia electoral, la batalla cultural y el liderazgo político”.

La primera clase se realizó en la sede de LLA de San Telmo, CABA, y estuvo a cargo del diputado nacional y presidente de LLA bonaerense Sebastián Pareja , junto al coordinador de Juventud, Sebastián Acuña ; la diputada provincial Geraldine Calvella ; y la diputada nacional Miriam Niveyro . En el encuentro se habló de la construcción territorial y la organización política moderna .

“La formación de dirigentes forma parte de una búsqueda partidaria mucho más amplia: mejorar los procesos, la gestión y el funcionamiento de todos los integrantes. Queremos una organización cada vez más profesional, con equipos preparados y jóvenes dirigentes que puedan sostener en el tiempo la batalla que necesita la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Pareja al inicio de la clase.

Por su parte, Sebastián Acuña afirmó: “Los jóvenes de La Libertad Avanza de la provincia ya tienen roles técnicos y electivos dentro del partido. Tenemos el objetivo de darnos herramientas para que puedan representar y defender las ideas de la libertad de la mejor manera y en cada lugar de la Provincia, con dirigentes preparados para asumir responsabilidades y construir una representación política genuina”.

Geraldine Calvella señaló en tanto que “pensamos un programa que combine formación con práctica”, y “queremos que cada participante se lleve herramientas concretas para comunicar mejor, organizar equipos, entender cómo funciona la política y que la militancia tenga mejores herramientas técnicas para seguir expandiéndose”.

Para cerrar, la diputada nacional y presidenta de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político (EFDAP), Miriam Niveyro, expresó: “Desde EFDAP seguimos ampliando nuestra oferta de formación porque creemos que en una transformación profunda como la que atraviesa nuestro país, la educación tiene un rol vital. Este programa es un paso más para fortalecer los equipos de La Libertad Avanza con pensamiento estratégico y compromiso con las ideas”.

Fuente: Agencia DIB