Mariano Valiante asumió al frente de LLA en la Quinta Sección

Mariano Valiante asumió la coordinación de la Quinta Sección Electoral de La Libertad Avanza, en una nueva etapa dentro de su recorrido político junto al espacio libertario. La designación fue presentada como una continuidad del trabajo que viene desarrollando desde los comienzos de la fuerza y como parte del proceso de consolidación territorial del partido en la provincia de Buenos Aires.

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Desde La Libertad Avanza destacaron que el nuevo rol de Valiante tendrá como objetivo impulsar las iniciativas del espacio, fortalecer la presencia política en los distritos y continuar con el crecimiento de las ideas libertarias en una de las regiones electorales más importantes del territorio bonaerense.

La Quinta Sección Electoral está integrada por 27 municipios y comprende una amplia zona de la provincia, con distritos de gran peso político, económico y poblacional. Entre ellos se encuentran General Pueyrredón, Tandil, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, La Costa, Chascomús, Dolores, Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, General Madariaga, Ayacucho, Azul, Rauch y Maipú, entre otros.

El armado seccional representa un desafío relevante para La Libertad Avanza, que busca consolidar su estructura en territorio bonaerense y avanzar en la organización interna de cara a los próximos desafíos electorales. En ese contexto, la coordinación de Valiante apuntará a articular el trabajo entre los distintos referentes locales y acompañar el crecimiento del espacio en cada municipio.

El elegido de Pareja

La presentación del dirigente se realizó junto a Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quien actualmente encabeza la estrategia política del partido en el territorio bonaerense.

La imagen del anuncio refleja el respaldo del armado provincial a esta nueva etapa, con Pareja acompañando a Valiante en la asunción de una responsabilidad que tendrá alcance sobre una amplia región de la provincia.

Con este nuevo rol, Valiante tendrá la tarea de coordinar acciones políticas, fortalecer los vínculos con los referentes locales y continuar con el despliegue territorial de La Libertad Avanza en la Quinta Sección, una zona clave dentro del mapa electoral bonaerense.