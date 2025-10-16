jueves 16 de octubre de 2025
La Justicia rechazó el pedido de Espert y su causa no pasará a Comodoro Py

El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de la defensa de Espert para trasladar la investigación por presunto lavado de activos desde San Isidro.

Por Agencia DIB
El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño. En Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones de Machado.

El planteo del abogado de Espert, Alejandro Freeland, aludía a que ambas pesquisas son conexas y por eso le pidió a Martínez De Giorgi que reclame la inhibición de su colega de San Isidro.

La fiscal de la causa por presuntos delitos con los aportes de la campaña de 2019 de Espert a la Presidencia, Alejandra Mángano se opuso a la unificación de ambas investigaciones por ser un planteo de momento "prematuro".

En este sentido, Martínez De Giorgi coincidió con la fiscalía porque "no se cuenta con elementos suficientes" para resolver por ahora unificar ambos casos. "Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente pues esa decisión entorpecería el avance" de la investigación que se lleva adelante en San Isidro, concluyó el juez porteño. (DIB)

