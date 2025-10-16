jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 17:51

Hay tres pedidos en la Justicia para que se investigue el nexo entre Machado, Lácteos Vidal y Patricia Bullrich

Indagan un presunto aporte a la ministra cuando fue candidata en 2023, vehículizado a través de la compañía que se hizo conocida por liderar el Movimiento Anti Bloqueos.

Por Agencia DIB
Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich. 

La aparición de la firma Lácteos Vidal y sus propietarios en el mismo listado en el que figura el pago de 200 mil dólares a José Luis Espert de parte del empresario acusado de narco “Fred” Machado ya tiene eco en la Justicia. Son tres las denuncias en las que se pide investigar si existió un nexo delictivo entre ambas partes, y una de ellas pone el foco sobre un aporte económico a la campaña presidencial 2023 de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Tras el estallido del escándalo en torno al diputado libertario en uso de licencia, una de las cosas que llamó la atención es que no era el único argentino mencionado en la contabilidad paralela del fideicomiso vinculado a Machado. Según surge del expediente United States v. Mercer-Erwin, radicado en Texas, el empresario acusado de narco, que en los próximos días será extraditado a Estados Unidos, también habría tenido vínculo con la empresa láctea argentina.

Lácteos Vidal está a cargo de la familia Bada Vázquez. Además de producir las mozzarellas que se usan en gran parte de las pizzerías porteñas y de otras ciudades, la firma es conocida por un conflicto con sus trabajadores que lleva años. Las denuncias radican en las malas condiciones laborales sumadas a aprietes de una patronal que salió a denunciar públicamente ser víctima de un bloqueo sindical realizado por Camioneros.

Ese conflicto escaló mediáticamente y fue usado por sectores de la derecha, principalmente por Bullrich, para criminalizar la organización de los trabajadores. Y fue el punto de inicio del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), apoyado en la figura de la actual ministra y de la abogada Florencia Arietto.

Pero una de las derivaciones del caso Espert incluye el apellido de los propietarios de Lácteos Vidal. En el documento 554-4 del caso 4:20-cr-00212-ALM-BD, que investiga la trama narco en la que habría tenido participación Machado y donde aparece mencionado Espert, también hay 15 menciones a los Bada Vázquez. Esas menciones están vinculadas, en varios ítems, a domicilios que tienen en la ciudad de Buenos Aires.

La mayoría de las veces, el que aparece nombrado es Vidal Bada Vázquez. Sin embargo, también figura su hermana Alejandra Bada Vázquez, la mujer que supo ponerse al frente de una gran cantidad de reportajes periodísticos para denunciar los bloqueos en su empresa.

Además de esas menciones, el periodista Adrián Murano reveló en El Destape que en el expediente radicado en Texas también hay un detalle de giros de dinero entre Bada Vázquez y el fideicomiso Wright Brothers, de Machado y su exsocia Débora Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico. Esos giros incluyen montos que oscilan entre los 20 mil y 400 mil dólares.

Las tres presentaciones

Todo ese panorama ahora fue llevado a la Justicia: hay una denuncia en la Justicia Federal de San Isidro, una en la Justicia electoral y otra a punto de sortearse en Comodoro Py.

En San Isidro, el Juzgado a cargo de Lino Mirabelli, que investiga a Espert por presunto lavado de activos, también quedó sorteado para entender en una presentación formulada por el abogado Antonio Liurgo.

El apunta a Machado, Alejandra Bada Vázquez y la ministra Bullrich. En ese último caso, la vinculación aparece a partir de un aporte económico que la dueña de Lácteos Vidal le hizo en la campaña presidencial del 2023.

