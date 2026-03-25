miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 17:21

"La ignorancia es atrevida": los posteos de Javier y Karina Milei en respaldo de Adorni

El Presidente y su hermana salieron a defender al jefe de Gabinete inmediatamente después de su conferencia de prensa. Denuncias de operación y ratificación de confianza.

Por Agencia DIB
Manuel Adorni con el presidente Milei.&nbsp;

Manuel Adorni con el presidente Milei. 

Archivo DIB.

El presidente Javier Milei habló minutos después de la conferencia de prensa en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió por primera vez a las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. “La ignorancia es atrevida... ”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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“Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...“, deslizó en una primera publicación.

Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad... Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...

Horas más tarde, sumó un segundo comentario. Fue en respuesta a un posteo de la Oficina de Respuesta Oficial, que denunció una “lluvia de operetas ” contra Adorni. “Pelea contra el statu-quo”, reaccionó el mandatario.

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Finalmente, en un último tuit, anticipó que asistirá a la presentación del informe que hará el jefe de Gabinete en el Congreso el próximo 29 de abril. “ No me lo pierdo. Ahí estaré... Ciao! ”.

Al respaldo se sumó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien en un posteo señaló: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad ”, dijo la hermana del Presidente, uno de los principales respaldos políticos del jefe de Gabinete.

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