La gestión de expedientes se redujo a dos días promedio en Provincia

Acorde con los objetivos del Plan Estratégico 2024-2027, para optimizar la eficiencia del servicio y agilizar los tiempos de respuesta, las estadísticas reflejaron nuevos avances en la tramitación de expedientes en las Secretarías Letradas y Delegaciones.

En virtud de la celeridad, eficiencia y eficacia que requiere una buena administración, los expedientes en las siete Secretarías Letradas fueron expedidos con un promedio general de 0.85 días hábiles; mientras que la media en las dieciocho Delegaciones fue de 1,79 días hábiles.

Dichos logros son evaluados a través de la Dirección General de Planificación y de Información Jurídica junto con la labor de diversas áreas del Organismo.

Temas Asesoria General de Gobierno