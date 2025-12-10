jueves 11 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 16:35

La gestión de expedientes se redujo a dos días promedio en Provincia

En noviembre de 2025, la Asesoría General de Gobierno registró una mejora récord en los tiempos administrativos. En línea con el Plan Estratégico 2024-2027, los dictámenes se emitieron en apenas dos días hábiles, consolidando un proceso de modernización estatal.

La gestión de expedientes del Organismo registró cifras auspiciosas en el mes de noviembre de 2

Acorde con los objetivos del Plan Estratégico 2024-2027, para optimizar la eficiencia del servicio y agilizar los tiempos de respuesta, las estadísticas reflejaron nuevos avances en la tramitación de expedientes en las Secretarías Letradas y Delegaciones.

En virtud de la celeridad, eficiencia y eficacia que requiere una buena administración, los expedientes en las siete Secretarías Letradas fueron expedidos con un promedio general de 0.85 días hábiles; mientras que la media en las dieciocho Delegaciones fue de 1,79 días hábiles.

Dichos logros son evaluados a través de la Dirección General de Planificación y de Información Jurídica junto con la labor de diversas áreas del Organismo.

