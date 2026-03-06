sábado 07 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026 - 19:44

Diputados le puso fecha a la audiencia pública por la Ley de Glaciares

Será el 25 y 26 de marzo. Es el paso previo al tratamiento en el recinto. Expondrán expertos. La inteción de LLA es hacerla ley inmediatamente después.

Por Agencia DIB
El glaciar Perito Moreno.

El glaciar Perito Moreno.

La Cámara de Diputados convocó para los días 25 y 26 de marzo de 2026 a una audiencia pública para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares.

Más noticias
El oficialismo logró este jueves aprobar en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares.

El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y el oficialismo celebró con euforia
El glaciar Perito Moreno.

Glaciares: el Gobierno bonaerense expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley

El aviso fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y el formato de la audiencia prevé que habrá doble modalidad de participación, ya que será presencial y virtual, por lo que, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente el 25 de marzo en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en la Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la dinámica se llevará a cabo de manera virtual el 26 de marzo y, según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00.

La Cámara de Diputados había oficializado el jueves la citación a una audiencia pública para los citados días de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Plazos y modalidades

Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados.

También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano ([email protected]) hasta el 20 de marzo.

Agencia DIB.

Temas
Ver más

El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y el oficialismo celebró con euforia

Glaciares: el Gobierno bonaerense expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley

Tensión en el Congreso por la discusión de la Ley de Glaciares: activistas detenidos y periodistas agredidos

Cómo quedaron los sueldos de estatales y docentes tras el acuerdo paritario con la Provincia

Universidades: nodocentes acordaron cinco jornadas de paro para los próximos dos meses

Provincia acordó un 11% de aumento salarial para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD

El gobierno promulgó la reforma laboral y en simultáneo la CGT fue a la justicia para frenar su aplicación

La Plata: Alak destacó superávit, obras y modernización del Estado municipal

A un año de la gran inundación, Bahía Blanca se pone de pie

La Libertad Avanza impulsa más de 100 proyectos para reducir o eliminar tasas municipales

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Cómo quedaron los sueldos de estatales y docentes tras el acuerdo paritario con la Provincia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una estación de servicio de la petrolera estatal YPF.

El petróleo se dispara por la guerra y anticipan posibles subas de hasta 15% en los combustibles