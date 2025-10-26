lunes 27 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 23:53

La clave de la elección bonaerense: LLA agregó 870 mil votos y hubo más participación

Los libertarios lograron capotaron casi todos los votos que se agregaron respecto de la elección de septiembre, mientras que FP perdió apoyo.

La victoria de La Libertad Avanza en la provincia se explica por dos particularidades: la participación fue mayor a la que se registró el 7 de septiembre y eso fue casi todo ganancia para los libertarios, que sumaron caso 900 mil votos más que en aquella elección.

Taiana y López, la cara de la derrota de Fuerza Patria

Con el 98,8% de las mesas escrutadas, la lista que encabezó Diego Santilli sumó 873.091 votos más que las que obtuvo LLA en las ocho secciones de la provincia sumadas el 7 de septiembre. En cambio, el peronismo perdió 271.509 votos con la lista de Jorge Taiana.

En términos porcentuales, la diferencia es impresionante: de una derrota por el 13,5 a una victoria del 0,5%.

La participación parece haber sido un factor clave: en la elección de septiembre fue del 63%, mientras que ahora del 68%.

El dato coincide con una lectura previa del equipo de Santilli, que cifraba la posibilidad de una recuperación en que vuelva a votar en sector que había apoyado a LLA en el balotaje de 2023 pero no había participado hace un mes y medio. (DIB)

Las elecciones legislativas con la BUP.

Cerró la elección con buen debut de la BUP, poca participación y sin denuncias

Por  Agencia DIB