La clave de la elección bonaerense: LLA agregó 870 mil votos y hubo más participación

La victoria de La Libertad Avanza en la provincia se explica por dos particularidades: la participación fue mayor a la que se registró el 7 de septiembre y eso fue casi todo ganancia para los libertarios, que sumaron caso 900 mil votos más que en aquella elección.

Con el 98,8% de las mesas escrutadas, la lista que encabezó Diego Santilli sumó 873.091 votos más que las que obtuvo LLA en las ocho secciones de la provincia sumadas el 7 de septiembre. En cambio, el peronismo perdió 271.509 votos con la lista de Jorge Taiana.

En términos porcentuales, la diferencia es impresionante: de una derrota por el 13,5 a una victoria del 0,5%.

La participación parece haber sido un factor clave: en la elección de septiembre fue del 63%, mientras que ahora del 68%.

El dato coincide con una lectura previa del equipo de Santilli, que cifraba la posibilidad de una recuperación en que vuelva a votar en sector que había apoyado a LLA en el balotaje de 2023 pero no había participado hace un mes y medio. (DIB)

Para compartir en redes









Temas bonaerense

Elección

LLA