sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 23:26

La caída de Maduro profundizó la grieta política argentina y miles de venezolanos festejaron en el obelisco

Reacciones fuertes y encontradas a uno y otro extremod el arco político, desde el apoyo de Milei al repudio de Kicillof. El Obelisco, epicentro de las protestas de los exiliados.

Venezolanos festejan en el Obelisco la caída de Nicolás Maduro.&nbsp;

Venezolanos festejan en el Obelisco la caída de Nicolás Maduro. 

La caída de Nicolás Maduro, secuestrado en Caracas por las fuerzas armadas de Estados Unidos, provocó reacciones encontradas en la clase dirigente de argentina, mientras que miles de venezolanos opositores al chavismo que están exiliados en el país festejaron en el obelisco.

Más noticias
La fiscal general, Pam Bondi. 

EE.UU. dice que juzgará "rápido" a Maduro y difunde una larga lista de delitos por los que lo acusa
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó con dureza contra el diputado de LLA, José Luis Espert, y contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Alonso cruzó duro a Santilli tras una crítica del ministro de Interior a Kicillof

Entre quienes festejaron la operación ordenada por Donald Trump estuvo el presidente Javier Milei, quien recibió con un “Viva la Libertad Carajo” la captura del venezolano, hecha al margen de la legalidad internacional y sin autorización siquiera del congreso norteamericano.

En las antípodas se ubicó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien expresó el rechazo “de la provincia de Buenos Aires” al asegurar que “este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Los primos Macri, en cambio, apoyaron a intervención. El expresidente Mauricio Macri recordó que “durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”, mientras que al jefe de Gobierno, Jorge, ordenó iluminar con los colores de la bandera venezolana el Obelisco y dijo que la Ciudad “siempre estuvo del lado de la libertad”.

En el peronismo, la lista de dirigentes que repudiaron los actuado por Trump es larga: abarca desde un pronunciamiento formal del P bonaerense a un postero de Juan Gabois, pasando por un comunicado del Frete Renovador en el que se cuestionó la legalidad de la operación norteamericana. Mucho más ambiguos fueron Miguel Angel Pichetto y Guillermo Moreno quienes, a través de un mensaje del primero de ellos en redes, tomaron distancia de Venezuela.

En contrapartida, partidos de izquierda se manifestaron en contra con una marcha, mientras que la UCR, en un comunicado, indicó que “la única salida (para Venezuela) es pacífica, democrática y constitucional”, pese a lo cual recordaron que denunciaron los abusos del régimen de Maduro.

Festejos en el obelisco

En las calles de Buenos Aires, en tanto, miles de venezolanos viviendo en el exilio en Argentina festejaron con una concentración en el obelisco.

Se presentaron portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que “por fin comenzará la libertad”.

La movilización, que se inició de forma espontánea por la mañana, estuvo marcada por la emoción de las familias que debieron exiliarse en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en otro países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”, relató entre lágrimas uno de los manifestantes. Mientras los autos que circulaban por la Avenida 9 de Julio acompañaban con bocinazos, en la Plaza de la República se escuchaban los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la operación de Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

EE.UU. dice que juzgará "rápido" a Maduro y difunde una larga lista de delitos por los que lo acusa

Alonso cruzó duro a Santilli tras una crítica del ministro de Interior a Kicillof

El partido se transforma en el nuevo foco de la pelea peronista, mientras Karina lanza la carrera libertaria

La Vice de Venezuela advirtió que Maduro es el "único presidente" pero admitió que está dispuesta a un diálogo con EEUU

Dieron de alta a Cristina Kirchner, tras dos semanas de internación por la peritonitis

Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición y no descartó más ataques

Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de "cómplices" de Maduro

Kicillof expresó su "condena" a la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Venezuela: Cancillería respaldó las acciones de Estados Unidos y pidió la liberación de Nahuel Gallo

Milei afirmó que "debería asumir ya mismo González Urrutia" en Venezuela

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima. 

Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición y no descartó más ataques

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó con dureza contra el diputado de LLA, José Luis Espert, y contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Alonso cruzó duro a Santilli tras una crítica del ministro de Interior a Kicillof