La caída de Maduro profundizó la grieta política argentina y miles de venezolanos festejaron en el obelisco

La caída de Nicolás Maduro , secuestrado en Caracas por las fuerzas armadas de Estados Unidos, provocó reacciones encontradas en la clase dirigente de argentina, mientras que miles de venezolanos opositores al chavismo que están exiliados en el país festejaron en el obelisco.

EE.UU. dice que juzgará "rápido" a Maduro y difunde una larga lista de delitos por los que lo acusa

Entre quienes festejaron la operación ordenada por Donald Trump estuvo el presidente Javier Milei, quien recibió con un “Viva la Libertad Carajo” la captura del venezolano, hecha al margen de la legalidad internacional y sin autorización siquiera del congreso norteamericano.

En las antípodas se ubicó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien expresó el rechazo “de la provincia de Buenos Aires” al asegurar que “este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Los primos Macri, en cambio, apoyaron a intervención. El expresidente Mauricio Macri recordó que “durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”, mientras que al jefe de Gobierno, Jorge, ordenó iluminar con los colores de la bandera venezolana el Obelisco y dijo que la Ciudad “siempre estuvo del lado de la libertad”.

En el peronismo, la lista de dirigentes que repudiaron los actuado por Trump es larga: abarca desde un pronunciamiento formal del P bonaerense a un postero de Juan Gabois, pasando por un comunicado del Frete Renovador en el que se cuestionó la legalidad de la operación norteamericana. Mucho más ambiguos fueron Miguel Angel Pichetto y Guillermo Moreno quienes, a través de un mensaje del primero de ellos en redes, tomaron distancia de Venezuela.

En contrapartida, partidos de izquierda se manifestaron en contra con una marcha, mientras que la UCR, en un comunicado, indicó que “la única salida (para Venezuela) es pacífica, democrática y constitucional”, pese a lo cual recordaron que denunciaron los abusos del régimen de Maduro.

Festejos en el obelisco

En las calles de Buenos Aires, en tanto, miles de venezolanos viviendo en el exilio en Argentina festejaron con una concentración en el obelisco.

Se presentaron portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que “por fin comenzará la libertad”.

La movilización, que se inició de forma espontánea por la mañana, estuvo marcada por la emoción de las familias que debieron exiliarse en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en otro países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”, relató entre lágrimas uno de los manifestantes. Mientras los autos que circulaban por la Avenida 9 de Julio acompañaban con bocinazos, en la Plaza de la República se escuchaban los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la operación de Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB.