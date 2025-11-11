martes 11 de noviembre de 2025
11 de noviembre de 2025 - 19:07

La Asesoría General de Gobierno presentó 60 nuevos dictámenes sobre obra pública provincial

En el marco del Plan Estratégico Cuatrienal 2024-2027, la Asesoría General de Gobierno bonaerense publicó una versión revisada y ampliada del Compendio de Dictámenes en materia de Obras Públicas, que reúne los criterios jurídicos más recientes aplicables a la Ley provincial N° 6.021.

Por Agencia DIB
La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Santiago Pérez Teruel, presentó la edición revisada y ampliada del Compendio de Dictámenes en materia de Obras Pública

La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Santiago Pérez Teruel, presentó la edición revisada y ampliada del Compendio de Dictámenes en materia de Obras Pública

Edición completa DESCARGAR PDF 

La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó la edición revisada y ampliada del Compendio de Dictámenes en materia de Obras Públicas, una herramienta que reúne los criterios jurídicos más recientes vinculados a la Ley provincial N° 6.021.

Más noticias
El director de ARBA, Cristian Girard.

ARBA: a partir del año que viene la patente se abonará en diez cuotas mensuales
El presidente Javier Milei le toma juramento a Diego Santilli.

Juró Diego Santilli como ministro del Interior y estará al frente de una cartera reducida

La publicación se enmarca en el Plan Estratégico Cuatrienal 2024-2027, dentro del eje de Gobierno Abierto, con el propósito de fortalecer la transparencia y la mejora continua en la gestión de la obra pública bonaerense.

obra_publica_-_ley_6021c_20251110144901

El nuevo compendio incorpora alrededor de 60 dictámenes emitidos entre enero de 2024 y octubre de 2025, que amplían los criterios incluidos en la versión anterior, correspondiente al período 2021-2023. Esta actualización permite sistematizar información clave para el análisis y la resolución de consultas administrativas relacionadas con la planificación, ejecución y control de obras públicas.

Entre los temas abordados se destacan los dictámenes sobre obras con financiamiento internacional, contrataciones en el marco de la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, además de otros aspectos relevantes para la gestión estatal.

Herramienta de consulta

Desde la Asesoría General de Gobierno, conducida por Santiago Pérez Teruel, destacaron que la puesta a disposición del compendio consolida a esta publicación como una herramienta de consulta permanente, tanto para el personal del organismo como para las distintas áreas que integran la Administración Pública Provincial.

El objetivo es facilitar el acceso a los criterios interpretativos elaborados por el organismo y promover la seguridad jurídica en el desarrollo de políticas y proyectos de obra pública.

Con esta nueva edición, la Provincia reafirma su compromiso con un modelo de gestión más abierto, eficiente y transparente, en línea con las metas planteadas en el Plan Estratégico Cuatrienal.

Temas
Ver más

ARBA: a partir del año que viene la patente se abonará en diez cuotas mensuales

Juró Diego Santilli como ministro del Interior y estará al frente de una cartera reducida

Tragedia de Once: ordenan detención de Julio de Vido tras confirmarse la condena

Designaron a Santilli como ministro y le dieron más poder a Adorni y Bullrich

Santilli suma respaldo de gobernadores para las reformas de Milei

Inteligencia Artificial: primer acuerdo de colaboración para la Justicia en Latinoamérica

Cuenca del Salado: la Provincia le exige a Milei que ejecute los recursos disponibles

Bianco le baja el pulgar a un fondo fijo para municipios como piden intendentes

PJ: ¿A quiénes posicionó Alberto Fernández para 2027 y qué dijo de Kicillof?

Bullrich recorrió zonas inundadas en la Provincia y confirmó asistencia de $1.900 millones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El exministro de Planificación, Julio De Vido.

Tragedia de Once: ordenan detención de Julio de Vido tras confirmarse la condena

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Salir a merendar o tomar un café pueden ser hoy gastos de lujo

Comer una hamburguesa o hacerse las uñas: ¿Gastos que son lujos en la Argentina de hoy?

Por  Agencia DIB