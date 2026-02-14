Kicillof dará en la Asamblea Legislativa un paso más en su carrera nacional

Axel Kicillof ya lo tiene decidido: el lunes 2 de marzo, cuando se realice la Asamblea Legislativa que abre el periodo de sesiones ordinarias del parlamento provincial, aprovechará la ocasión y, frente al pleno de Diputados y Senadores , dará el mensaje más claro de todos los que emitió hasta aquí de que buscará la candidatura a presidente de la Nación en 2027.

El escenario no es fue elegido al azar: la Asamblea acapara la atención en el comienzo del año político y eso amplificará el mensaje, dirigido a propios y extraños. La intencion de Kicillof es, además, subir un escalón en la instalación de su proyecto político: por primera vez dejará en claro su objetivo desde un ámbito institucional formal.

Claro que en el recinto de la cámara de Diputados, donde se realiza la asamblea, estará presenta la oposición, que seguramente acusará recibo de la jugada del gobernador.

“ Lo que ya hicimos en la Provincia, ahora lo vamos a hacer en Nación ”, será, palabras más o menos, la frase que usará Kicillof, dicen en su entorno. En concepto es claro: anudará la gestión en la provincia -de la que hablará en su discurso- que presenta como contra modelo de las políticas de Javier Milei , con el anuncio político.

Quienes siguen de cerca las intervenciones públicas del gobernador cuentan que hace unos días dejó una definición que anticipa lo que desarrollará en la Legislatura. Fue en Necochea, donde tuvo realizó una de sus conferencias de verano y mantuvo contacto con grupos políticos y, también con representantes productivos.

“A no desanimarse, a no bajar los brazos, que quedan dos años de esto nada más ”, dijo en un momento el gobernador, después de escuchar quejas por las políticas de Milei. Pasó desapercibido, pero fue una manera de poner en blanco sobre negro que intentará ser el próximo presidente en 2027.

En la Asamblea “vamos a marcar una línea de antes y después, una arenga que deje claro hacia dónde vamos ”, definen en gobernación.

Kicillof activará después de eso la llamada “etapa federal” de su construcción: recorridas por las provincias para tejer con dirigentes locales un armado a los largo y ancho del país en el que apoyar su postulación.

En gobernación anotan paradas similares a la que Kicillof protagonizó a fin de año en Formosa junto a Gildo Infrán, pero también, para un segundo momento, puntean una agenda internacional, con la mirada puesta el lideres regionales afines como los presidentes de Brasil, Luis Inacio “Lula” Da Silva y el de Uruguay, Yamanú Orsi.