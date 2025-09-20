sábado 20 de septiembre de 2025
20 de septiembre de 2025 - 13:04

Kicillof: "Cada día que Cristina pasa detenida la democracia es más débil"

El gobernador recordó los 100 días de la detención de Cristina Kirchner y apuntó al presidente Javier Milei, en cuyo Gobierno “se reprime con ferocidad y se persigue al que protesta”.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández.
En el día que se cumplen 100 días de la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó en sus redes sociales que "cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil".

Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de San José 1111.

Uno de los flyers difundidos en redes que convocan a la marcha Cristina Libre.

El mandatario bonaerense afirmó que “Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años” y “el odio engendrado contra ella y su familia condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1969396336446275953&partner=&hide_thread=false

“Impulsos autoritarios”

Continuó: “Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios”.

Kicillof denunció: “En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.

“No podrán someterla”

Sin embargo, como dice al final del texto, “la persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta”.

El gobernador cerró su mensaje con el hashtag que están usando este sábado los peronistas para visibilizar su reclamo: “#CristinaLibre”. (DIB)

Temas
Uno de los flyers difundidos en redes que convocan a la marcha Cristina Libre.

Javier Milei y Gonzalo Roca en Córdoba. 

