Kicillof buscó capitalzar con intendentes la movida contra Caputo: "El desafío es diseñar una propuesta de país"

El gobernador Axel Kicillof recibió hoy a intendentes de varias provincias que participaron de la movida de reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo , ante quienes desgranó un discurso con referencias a la pelea por el poder el año que viene: “el desafío que tenemos es diseñar una propuesta y un proyecto de país para ponerlo a consideración de nuestra gente”, les dijo.

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Kicillof se reunión con el casi centenar de alcaldes - hubo bonaerenses y representantes de otras 17 provincias -, que marcharon al ministerio de Economía nacional para entregarle a Caputo un petitorio en el que relaman por el financiamiento de las comunas, e incluyó en el encuentro a su par del La Rioja, Ricardo Quintela.

Fue una bajada política clara de Kicillof, que cuenta con afines a todos los alcaldes que participaron, incluidos algunos radicales. L a movida la impulsó el matancero Fernando Espinoza desde la Federación Argentina de Municipios pero también tuvo un rol el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Quintela dio un discurso en línea con el de Kicillof: “El desafío que tenemos como gobernadores e intendentes es el siguiente: el peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente que nuclee a todos los que defienden a la Argentina y están en contra de la entrega de nuestro futuro”, dijo.

Antes, el Gobernador bonaerense había puesto el marco crítico al gobierno de Javier MIlei: “En nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”, dijo.

En ese diagnóstico agregó un párrafo sobre “la deserción absoluta del Estado nacional ” que según dijo “generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas”.

Espinoza tambióen dio un discurso. “Los intendentes somos el primer oído de nuestros vecinos y conocemos minuto a minuto la sensación térmica de lo que pasa en cada ciudad: la situación no da para más porque el Gobierno nacional está destruyendo la producción, el trabajo y sometiendo a una profunda crisis social y económica a las familias argentinas”, remarcó.

En la jornada hubo intendentes de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

Fuente: Agencia DIB.