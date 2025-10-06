martes 07 de octubre de 2025
6 de octubre de 2025 - 23:12

Con tono de rockstar, Milei relanzó la campaña y desafió al kirchnerismo

En el Movistar Arena, Milei presentó su libro y apuntó contra los "kuka tira piedras. Cantó canciones de bandas argentinas y recordó a Nisman.

En el Movistar Arena, Milei presentó su libro y apuntó contra los “kuka tira piedras al interpretar la canción Dame fuego, de Sandro.

En el Movistar Arena, Milei presentó su libro y apuntó contra los “kuka tira piedras al interpretar la canción Dame fuego, de Sandro.

El presidente Javier Milei protagonizó un acto para relanzar la campaña tras el escándalo de José Luis Espert en el Movistar Arena. El mandatario combinó música y un mensaje de unidad interna como preludio de la presentación de su libro La construcción del milagro.

El presidente Javier Milei junto al por entonces candidato a diputado José Luis Espert el jueves en el penal de Ezeiza al presentar la reforma del Código Penal.

Milei: "No vamos a permitir que una operación maliciosa frene el cambio"
La Provincia de Buenos Aires busca incorporar sistemas de energía solar con acumulación en las escuelas del Delta.

Delta bonaerense: avanza proyecto para incorporar paneles solares en las escuelas

Milei cantó temas de rock nacional, lanzó duros dardos al kirchnerismo y reafirmó su respaldo a Israel, en un encuentro que terminó funcionando como un relanzamiento de campaña.

El show comenzó poco antes de las 21, cuando el público que colmó el microestadio recibió al Presidente al ritmo de “Panic Show”, de La Renga, la canción que adoptó como emblema político desde 2023. En el escenario lo esperaba una banda integrada, entre otros, por los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, además del candidato a senador Juan Pablo Benegas Lynch.

Milei respaldó a su hermana

Milei abrió la velada abrazando a su hermana y secretaria general, Karina Milei, en una demostración de respaldo mutuo en medio de las denuncias por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Luego agradeció al llamado “Triángulo de Hierro”, que ambos integran junto al asesor Santiago Caputo: “Pudieron ganar un round, pero no la batalla”, lanzó, en clara alusión al resultado electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Con tono desafiante, Milei arremetió contra el kirchnerismo: “Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”, exclamó, mientras la militancia entonaba cánticos como “El que no salta es kuka”. En ese clima, el Presidente arengó al público a corear “Cristina es tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria por la causa Vialidad.

Embed - Presentación libro Milei

Stars Wars

El show incluyó momentos de estética libertaria y recursos de la cultura pop. En una pantalla gigante se proyectó un video parodia de Star Wars en el que Milei aparecía enfrentando a medios de comunicación, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. También interpretó “Dame fuego”, de Sandro, con una letra adaptada en tono punk donde ironizó sobre los “kukas tira piedras”.

En otro tramo, el Presidente combinó la interpretación del clásico “Libre”, de Nino Bravo, con imágenes del fiscal Alberto Nisman, en una puesta cargada de simbolismo político. Entre los temas que sonaron también estuvieron “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos; “Blues del equipaje”, de La Mississippi; y “No me arrepiento de este amor”, en la versión de Attaque 77.

2025_10_251006843-scaled

En el plano internacional, Milei reiteró su alineamiento con Israel, a quien definió como “el bastión de Occidente” en medio del conflicto en Gaza, y pidió por la liberación de los rehenes, entre ellos cuatro argentinos. “Cuando el mundo occidental se rinde ante la corrección política, Israel resiste en nombre de la libertad”, sostuvo.

“Estuvimos peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando, les estamos ganando”, expresó luego al presentar su libro. Citó como ejemplo el cambio de Twitter a X: “Ahora todos pueden hablar, y cuando hay debate, los zurdos pierden. Y cuando pierden, recurren a la violencia”.

El cierre fue con el Himno Nacional Argentino, que Milei entonó envuelto en la bandera celeste y blanca mientras caía una lluvia de papelitos. Afuera, sin embargo, el clima fue más tenso: en los alrededores del Movistar Arena se registraron enfrentamientos verbales entre militantes libertarios y manifestantes opositores, separados por efectivos de Gendarmería.

El diputado Cristian Ritondo, presente en el evento, definió la convocatoria como “parte del relanzamiento de la campaña en la provincia de Buenos Aires”, en el marco de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. “Cada vez que Milei habla marca el rumbo político del país”, afirmó.

