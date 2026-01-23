viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 14:48

Javier Milei: dos días en Mar del Plata para retomar la agenda política

Tras su viaje a Davos, el presidente Javier Milei prepara una caminata el lunes en la ciudad costera. El martes asistirá a un evento de la Derecha Fest.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei en Mar del Plata.&nbsp;

Tras regresar de la ciudad de Davos, en Suiza, donde disertó en el Foro Económico Mundial (WEF) y mantuvo encuentros con líderes políticos y empresarios, el presidente Javier Milei retomará la próxima semana la agenda política local con una doble jornada en Mar del Plata.

Milei viajará el lunes por la tarde a la ciudad costera y se quedará hasta el martes por la noche por diferentes compromisos asumidos.

En su primera jornada tiene pensado realizar el denominado “Tour de la Gratitud”, que tiene como fin reconocer a los votantes libertarios por el triunfo de las elecciones nacionales de octubre del año pasado. Para eso hará una recorrida por calles céntricas en horas de la tarde-noche.

Se prevé que en el evento participen autoridades nacionales del partido, así como dos de los principales gestores del acto, el presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, y el responsable partidario en el municipio de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio.

En tanto, el martes Milei dirá presente en la “Derecha Fest”, promocionado por los seguidores libertarios como el “evento más antizurdo de la Argentina”.

“Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, posteó el mandatario días atrás de su cuenta de red social X, sobre el evento que contará con una feria del libro libertaria, música y diversos oradores de derecha del país.

La Derecha Fest es un festival político-cultural de corte libertario y conservador que se realizó por primera vez el 22 de julio de 2025 en Córdoba -tuvo un antecedente en 2024 en Buenos Aires, pero con otro nombre-, presentado por sus organizadores como “el evento más anti-zurdo del mundo”.

El encuentro combina charlas, paneles y exposiciones centradas en la llamada batalla cultural, con temáticas que van desde crítica a los medios y al peronismo hasta defensa de valores tradicionales. El de octubre del año pasado, la entrada tenía un costo de unos $33.000.

Fuente: Agencia DIB

