sábado 16 de mayo de 2026
16 de mayo de 2026 - 15:33

IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditar la transparencia en el manejo de la obra social

Lo impulsan tres diputados radicales. Apuntan a soluionar "el déficit estructural" del IOMA. También elaboraría propuestas para un procesod e "normalización".

Por Agencia DIB
La sede del IOMA.
La sede del IOMA.

Los diputados radicales, Priscila Minnaard, Alejandra Lorden y Valentin Miranda presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con el objetivo de supervisar el funcionamiento prestacional, financiero y administrativo de la obra social provincial.

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“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

Entre sus principales funciones, la comisión tendrá la tarea de relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social.

“Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales y sostuvieron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas.

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