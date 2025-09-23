martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 13:38

Intendentes peronistas de la Quinta sección le pidieron a Javier Milei que recapacite

El llamado Grupo de los 12 emitió un duro comunicado con su “profunda preocupación por el deterioro de la situación económica, social y productiva”.

Por Agencia DIB
Intendentes de la Quinta sección electoral.&nbsp;

Intendentes de la Quinta sección electoral. 

Los intendentes de Fuerza Patria que gobiernan distritos de la Quinta sección electoral, bajo el paraguas del Grupo de los 12, denunciaron este martes “el deterioro de la situación económica, social y productiva” de su región y le pidieron al presidente Javier Milei que recapacite.

Más noticias
El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto junto a candidatos y gremialistas “Con la Fuerza de los Trabajadores”. (Gobernación)

Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan los derechos del pueblo"
Axel Kicillof con la Boleta Única Papel. 

Presupuesto 2026: sin fecha, Axel Kicillof le mandó un mensaje a la Legislatura

Según expresaron en un comunicado, el interior bonaerense está padeciendo la paralización de obras públicas, la caída de salarios y la falta de incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo. También se perciben como un problema la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y el vaciamiento del sistema de salud.

“No podemos dejar de alertar sobre la paralización de la obra pública responsabilidad del Gobierno nacional y la caída de los salarios y la falta de incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo”, indicó el texto.

Asimismo, los jefes comunales mencionaron “la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados a raíz de los salvajes recortes; el vaciamiento del sistema de salud, afectando la calidad de miles de personas; y el abandono total de las funciones del Estado Nacional en termino generales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarreraGusOk/status/1970478131401343313&partner=&hide_thread=false

Pedido por la Zona Fría

Asimismo, expresaron su preocupación frente al proyecto de Presupuesto 2026 que contempla la eliminación del beneficio de la Zona Fría en la tarifa de gas, medida que, de concretarse, impactará en unos 90 distritos y afectará a 1,3 millones de hogares bonaerenses.

También advirtieron que las decisiones macroeconómicas y la política cambiaria afectarán gravemente a la próxima temporada turística. “Nuestros municipios no pueden sostener más las obligaciones que corresponden al Gobierno nacional. Llamamos al presidente Javier Milei a recapacitar, a garantizar los fondos coparticipables que le pertenecen por ley a la Provincia, y a apostar al federalismo y al bienestar general”, expresaron.

Hacia adentro, el Grupo de los 12 también dejó un mensaje para el peronismo, hoy con el sello electoral Fuerza Patria. “La unidad es el único camino para enfrentar estos profundos desafíos, defender nuestra Provincia y construir una alternativa política a este doloroso ajuste”, indicaron.

El comunicado está firmado por Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walter (Pila), Juan de Jesús (La Costa), Javier Gastón (Chascomús), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Iannantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo). (DIB)

Temas
Ver más

Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan los derechos del pueblo"

Presupuesto 2026: sin fecha, Axel Kicillof le mandó un mensaje a la Legislatura

Kicillof habló de los "engaños" de Milei y explicó el voto con la BUP en octubre

Denuncian el cierre de más de 1550 empresas bonaerenses en el primer semestre

El Gobierno elimina las retenciones a los granos y a la carne hasta el 31 de octubre

Promulgan la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspenden su aplicación

Milei rumbo a Estados Unidos: se reúne con Georgieva con Trump

Avanza la construcción de Sidersa+ en San Nicolás: llegaron el 25% de los equipos, piezas y materiales

Milei afirmó en Córdoba que los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial

Kicillof: "Cada día que Cristina pasa detenida la democracia es más débil"

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las jóvenes que desaparecieron en La Matanza el viernes 19 de septiembre.

Desaparecidas en La Matanza: investigan la pista de una camioneta blanca

Por  Agencia DIB