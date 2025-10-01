Incidentes en el Congreso y una persona demorada durante una nueva marcha de jubilados

Agrupaciones de jubilados fueron reprimidas en la marcha de los miércoles que realizan en el Congreso Nacional. (X/@juanagallardo1)

Una serie de incidentes con empujones y corridas se registraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso durante una nueva marcha de jubilados, en una protesta que fue reprimida con gas lacrimógeno por parte de los efectivos de seguridad.

Organizaciones de jubilados, acompañados por centrales sobreras volvieron movilizarse hoy en la Plaza Congreso Congreso en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei y contra el veto presidencial a la ley que establecía aumentos para el sector previsional.

Como parte de la represión los efectivos de la Policía Federal demoraron a un hombre, de nombre Víctor, que desde su detención en un vehículo policial señaló en declaraciones a los medios presentes que los gendarmes lo “golpearon en la espalda” y lo detuvieron sin mediar explicaciones.

