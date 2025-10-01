miércoles 01 de octubre de 2025
1 de octubre de 2025 - 08:54

Oficializan el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensiones: los detalles

La medida alcanza también a beneficiarios de la PUAM, pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.

Por Agencia DIB
Novedades para los jubilados.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el pago del bono de $70.000 en octubre, para jubilados que perciban el haber mínimo. La medida alcanza también a beneficiarios de la PUAM, pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.

La resolución se dio a conocer a través del Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según argumentó el Ejecutivo, la medida busca "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $396.298 con el bono incluido, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $326.298,38, a partir del aumento del 1,88%, determinado en línea con la inflación de agosto.

Para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $326.298 pero queden por debajo de los $396.298, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

Con la confirmación del pago de este extra, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $331.039. La pensión por invalidez laboral también incluye el bono, por lo que el monto para este beneficio trepa a $298.409.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán $224.194,02, que con el bono de $70.000 alcanzarán un total de $294.194,02. (DIB)

