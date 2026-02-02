Incendios en la Patagonia: Kicillof envió un grupo de brigadistas y equipamiento para combatir el fuego

Ya son más de 40.000 hectáreas afectadas, arrasando con bosques, plantaciones, pastizales y viviendas. (Greenpeace)

En una muestra de solidaridad federal y compromiso con la preservación ambiental, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , a través del Ministerio de seguridad conducido por Javier Alonso , desplegó un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan al sur del país, principalmente a la provincia de Chubut.

Se viene una ola de calor en la provincia y crece el riesgo de incendios

Ante la situación crítica que atraviesa la provincia de Chubut debido a los incendios forestales en la zona de la Regional Patagonia, el gobernador Axel Kicillof dispuso el envío inmediato de recursos humanos y logísticos para asistir en la emergencia. La medida responde a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se enmarca en el Sistema Federal de Manejo del Fuego .

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales. Este equipo de élite está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso.

Un despliegue logístico para garantizar la efectividad del operativo en la topografía compleja de Chubut, la Provincia no solo ha enviado personal, sino una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia.

El parque automotor desplegado incluye:

14 camionetas (4x2 y 4x4) para transporte rápido y logística.

1 Camión Autobomba 4x4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles.

2 Vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las "zonas rojas" donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

Embed - La provincia de Buenos Aires envió brigadistas y equipamiento a Chubut

El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el comportamiento del fuego no ha podido controlarse.

La misión, que comenzó su despliegue el 30 de enero, refuerza el posicionamiento de un Estado provincial presente y solidario con las jurisdicciones hermanas ante desastres ambientales.

"Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica", destaca el informe oficial de la operación, subrayando la capacidad operativa de las instituciones de emergencia bonaerenses para actuar más allá de sus fronteras.

cuerpo a cuerpo

Ficha técnica del operativo

- Personal: 40 brigadistas forestales, técnicos y plana mayor.

- Flota: 17 unidades (incluyendo autobombas, camionetas y UTVs).

- Equipamiento: Motobombas, motosierras y equipos de protección ignífuga de última generación.

- Marco Legal: Ley 26.815 (Sistema Federal de Manejo del Fuego).

Fuente: Agencia DIB