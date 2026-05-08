viernes 08 de mayo de 2026
8 de mayo de 2026 - 19:16

Hubo acuerdo de unidad y Emiliano Balbín presidirá el radicalismo bonaerense

El partido evitó las elecciones del 7 de junio con un entendimiento de todas sus lineas internas. La presidencia quedó para el sector de Maximiliano Abad.

Por Agencia DIB
Emiliano Balbín.&nbsp;

Emiliano Balbín. 

Archivo DIB.

Sobre el filod el vencimiento del plazo legal, el radicalismo bonaerenses logró poner de acuerdo a sus lineas internas y evitó recurrir a las urnas para definir su nueva conducción: el Comité Provincia será presidido por el exdiputado Emiliano Balbín, un dirigente que responde al senador nacional Maximiliano Abad.

Más noticias
Demian Reidel. 

Imputaron a Demian Reidel por presuntas irregularidades con las tarjetas de Nucleoeléctrica
Milei con su equipo, tras la reunión de gabinete del año pasado. 

Frente a todos los ministros, Milei le dio a Adorni un fuerte respaldo

El acuerdo que evitra la elección partidaria que estaba prevista para el 7 de junio incluye al sector de Abad, pero también al que nuclea el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Futuro Radical, los alineados con el exintednente de San Isidro Gustavo Posse y el ex alcalde de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, que pulseó hasta último momento y logró colocar como vice primero -un cargo creado especialmente para contener al sector- a Pablo Zubiaurre, escritor, editor y ex intendente de Ayacucho.

El nuevo presidente del radicalismo en la provincia es nieto del histórico lider radical Ricardo Balbín, mientras que la vice será para Josefina Mendoza, del sector de Pullaro y Martín Lousteau. Matías Civale —de Evolución— ocupará la Secretaría General. La Tesorería quedó en manos del espacio de Gustavo Posse, cerrando así el reparto de los principales cargos entre las corrientes internas.

El sector que lidera Martín Lousteau se reserva el derecho a poner el postulante a conducir la Convención provincial, que será Pablo Nicoletti, con un vice del espacio de Abad, Posse y Daniel Salvador.

En virtud del acuerdo al que se arribó para la unidad, el primer convencional nacional será Pablo Domenichini, de Evolución. Y la diputada Alejandra Lordén, alineada con Fernández, será delegada al Comité Nacional de la UCR.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Imputaron a Demian Reidel por presuntas irregularidades con las tarjetas de Nucleoeléctrica

Frente a todos los ministros, Milei le dio a Adorni un fuerte respaldo

La operación de Máximo Kirchner: ¿qué es un cistoadenoma parotídeo bilateral?

Súper RIGI: Caputo dijo que incentivará la "industrialización de recursos naturales"

La justicia volvió a fallar contra el intento de la CGT de frenar la reforma laboral

Zona fría: Diputados del radicalismo pidieron mantener el régimen en la provincia

Kicillof en modo campaña y con mensaje interno: "Hablaremos con todo el mundo"

En medio de las polémicas, Adorni encabezó la inauguración de una planta de Mercedes Benz en Zárate

Máximo Kirchner fue sometido a una intervención quirúrgica programada: qué dice el primer parte médico

Kicillof le da más poder al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Axel Kicillof junto a Héctor Daer. 

Kicillof en modo campaña y con mensaje interno: "Hablaremos con todo el mundo"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Emiliano Balbín. 

Hubo acuerdo de unidad y Emiliano Balbín presidirá el radicalismo bonaerense