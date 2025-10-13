Hamas liberó a los 20 rehenes israelíes, tres de ellos argentinos

Hamas comenzó este lunes a liberar a los primeros rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado. Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.

Se trata de los secuestrados que llevaban más tiempo en cautiverio en Gaza. Hoy, 738 días después del brutal ataque terrorista que masacró, torturó y secuestró, Hamas ya no tiene más rehenes israelíes con vida en su poder.

Entre los rehenes, están los argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), y Eitan Horn (38). Éste último fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Cuando comenzó el ataque y sonaron las alarmas, ambos se metieron en un cuarto de seguridad en su casa, pero fueron capturados. Iar fue liberado en febrero.

En este contexto, Israel liberará este lunes, a cambio de los rehenes entregados por el grupo islamista Hamás, a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados fuera del país, anunciaron las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Así fue el momento en que Hamás liberó a los 20 rehenes tras más de dos años de cautiverio en Gaza. Entre ellos se encuentran los argentinos Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio, en una operación coordinada por la Cruz Roja.

Qué dijo Donald Trump

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a suelo israelí. El norteamericano ya se reunió con familiares de secuestrados, hablará ante el Parlamento en Jerusalén y luego viajará a Egipto para sellar el acuerdo por la paz rodeado de líderes árabes y occidentales.

Trump celebró que "los rehenes están de vuelta" y aseguró este lunes que su personalidad es "detener guerras" aunque advirtió que "si vamos a la guerra la vamos a ganar como nunca se hizo antes, no seremos políticamente correctos".

Además expresó frente al Parlamento israelí que "la crueldad del 7 de septiembre de 2023 llego al corazón de la humanidad, nadie podía creer lo que estaba atestiguando" y afirmó: "A la gente de Israel, sepan que los estadounidenses los acompañan y nunca olvidaremos ni permitiremos que vuelva a pasar".

"Gaza será inmediatamente desmilitarizada y Hamas será desarmada, la seguridad de Israel nunca más será amenazada", dijo. Y agregó: "Israel ha ganado y ahora es tiempo de trasladar esa victoria al premio de la paz y la prosperidad para todo Medio Oriente. Es hora de disfrutar los resultados del trabajo hecho”. (DIB)