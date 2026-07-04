"Hacer América Grande otra Vez": el mensaje de Milei por la independencia de EE.UU.

El presidente Javier Milei publicó hoy un mensaje por el día de la independencia de Estados Unidos, que tituló con la frase “Hacer América Grande Otra Vez” , es slogan partidario de su par norteamericano, que cerró con un deseo de “Feliz 4 de Julio” a “todos los estadounidenses”, cuya prosperidad, dijo, es “la envidia de todos los pueblos oprimidos”.

Milei barajó en su momento la posibilidad de viajar a Washington para participar de los festejos por los 250 años de la independencia y aunque después desistió, se transformó en el primer presidente argentino en presentarse en la embajada de ese país en Buenos Aires para participar de un celebración oficial del 4 de julio en esa legación extranjera , que estuvo encabezada por el embajador Peter Lamelas.

“Hacer América Grande Otra Vez”, posteó Milei en X. En el mensaje arrobó a Donald Trump, su par norteamericano, con quien mantiene una relación de estrecha cercanía. Al lado del titulo del mensaje, el presidente argentino incluyó, además, las banderas de ambos países, como gesto de sintonía.

En el texto, Milei ensalza el aporte de Estados Unidos a la historia universal : escribió que el áis se fundó bajo la “idea simple pero a la vez revolucionaria” de que “todos los hombres son iguales ante Dios” y que “se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo”.

El presidente señaló además que “la prosperidad de los EE.UU. es la envidia de todos los pueblo oprimidos” y añadió que “cuento” con que ese país “siga siendo faro de la libertad en el norte mientras nosotros volvemos a hacer de la Argentina fato de la libertad en el sur”. Cerró con un deseo de “Feliz 4 de julio” y un "Viva La Libertad Carajo".

Antes, en un párrafo de su mensaje, Milei explicó que tanto EEUU como Argentina fueron fundadas como democracias liberales" y que en ese sistema el "deber el proteger la libertad de las personas y sus frutos". Advirtió entonces que "quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas" y deben considerarse "traidores a la patria".

MIlei, que tiene previsto un viaje a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori a la presidencia y otro a Colombia para hacer lo mismo con Abelardo Della Espriella, ambos de perfil derechista, dijo en el mensaje dirigido a Trump que "poner en el centro" a los valores liberales "es la llave para hacer a América grande otra vez, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ



Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la… — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2026

Fuente: Agencia DIB.