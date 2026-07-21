Milei validó la extensión del mandato del juez que sostuvo la vigencia de la reforma laboral

Javier Milei firmó el nombramiento de Víctor Pesino , el camarista que validó la reforma laboral e intervino la Unión Obrera Metalúrgica –como solo había sucedido en 1955 y 1976–. De este modo, tras haber conseguido el aval del Senado, Pesino continuará cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).

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El jueves pasado, el Senado aprobó 29 pliegos. Entre ellos, estaba el de Pesino, que el próximo 27 de julio cumple 75 años y, por lo tanto, necesitaba una reválida de la Cámara Alta para continuar actuando como magistrado. La Constitución establece que los jueces se retiran a los 75 años, a excepción de que consigan un nuevo acuerdo del Senado, que debe renovarse cada cinco años.

Milei resolvió que el de Pesino debía ser el primer nombramiento que firmara de esta segunda tanda que consiguió el aval del Senado. Fue toda una deferencia del Presidente con un camarista que supo conseguir el apoyo de La Libertad Avanza (LLA). En la primera tanda, el primer convalidado fue Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Pesino ingresó a la justicia del trabajo en 1971. El ascenso a secretario le llegó en 1981. Raúl Alfonsín lo designó juez laboral en 1989. En 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, asumió en la CNAT.

El 23 de abril pasado, Pesino y su colega María Dora González encontraron un atajo para volver a poner en vigencia la reforma laboral que el Gobierno había hecho aprobar a las apuradas durante las sesiones extraordinarias. No analizaron si la medida cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ajustaba a derecho. Lo que hicieron fue suspender sus efectos mientras estaba apelada por el Gobierno.

A las pocas horas, apareció publicado en el Boletín Oficial (BO) que el Gobierno había iniciado el trámite para que Pesino permaneciera en la CNAT por cinco años más.

El 22 de mayo pasado, la dupla Pesino-González habían formado el fallo de intervención de la UOM, que corrió de la conducción del gremio.

Fuente: Agencia DIB.